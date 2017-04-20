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Необычная птица была замечена в Гродно

  • 20.04.2017, 13:24
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Фото Дмитрия Якубовича

Уникальный вид утки впервые посетил город над Неманом.

Мандаринку заметили рыбаки на прошлой неделе, подкармливали её кашей. Её видели несколько дней подряд бердуотчеры, пишет vgr.by. За всё время наблюдения за птицами в Беларуси мандаринок фиксировали не больше десяти раз, в том числе в Лиде и Бресте, рассказал редактор сайта «Птушкі штодня» орнитолог Дмитрий Винчевский.

Мандаринки живут на Дальнем Востоке. Но их стали отлавливать и разводить в Западной Европе. Возможно, оттуда и прилетел редкий гость.

— Эти птицы чужие для наших широт. Значит, они не могут быть полезными у нас, хоть и очень красивые. Вредных видов не бывает, но каждый нужен на своём месте. Трудно предсказать, как может навредить мандаринка. От десяти особей вреда, конечно, не будет. Но наши утки могут, например, бояться есть при мандаринке, не зная, как она отреагирует на них, — объясняет Дмитрий Винчевский.

Фото Дмитрия Якубовича

Мандаринка отличается брачным нарядом с ярким оперением. Распространена на Дальнем Востоке и в США. Также их привезли в Великобританию.

Ныряет редко. Легко взлетает, иногда почти прямо вверх. Её часто можно видеть на ветвях деревьев. Охота на мандаринку запрещена. Питается семенами, жёлудями, водными растениями, моллюсками, червями, икрой рыб. Гнёзда устраивает в дуплах, реже гнездится на земле. Птенцы самостоятельно выпрыгивают из гнезда на землю.

Мандаринку также называют китайской уткой. Пара мандаринок символизирует союз на всю жизнь, верность. Когда китайцы хотят описать любящих, говорят, что они «две мандаринки, играющие в воде». В Китае утками декорируют помещение для свадьбы.


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