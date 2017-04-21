«Что вы нас все гнобите? Макей уже весь высох» 28 21.04.2017, 13:59

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Диктатор пожаловался, что на Западе его «поливают грязюкой».

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время ежегодного «послания к народу и национальному собрания». Сайт Charter97 вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора.

«Они говорят, что мы применили чрезмерную какую-то силу. Мы же не идиоты, мы видит что происходит в самом ЕС. Мы же людей водичкой не поливали, слезоточивым газом не травили. И те кто травил газом, говорят нам: мы применили чрезмерные подходы. Странные подходы», - набросился Лукашенко на европейских политиков.

«Хочу сказать все сидящим тут: если кто посягнет на суверенитет страны, мы применим все меры. Люди с оружием прут в страну со всех сторон», - напомнил диктатор о сфабрикованных его спецслужбами «инцидентах» на границе.

«Я хочу сказать европейским правителям: у вас чего-то не хватает между ног. Брейвик убил столько людей – и возникает, что у него в камере не тот компьютер. Вы скоро поймете свои ошибки и пожалеете, что такое допустили. Что вы уперлись как бык в новые ворота? Ну где ваша демократия и толерантность? Вы же права человека качаете. А как к детишкам относитесь, которые тонут в Средиземном море? Как вам не стыдно валить на Беларусь в этой ситуации? Мы 160 тысяч беглецов из Украины приняли. А вы 5 тысяч не хотите принять? Вы хотите у нас дестабилизировать обстановку? Что вы нас все гнобите? Весь Европейский континент пылает. Мы вам можем помочь. А вы от нас отгородились – а если я вас завтра прикрою на своей границе?

Макей уже боится к вам ехать. Уже весь высох. Как вилочник стал, как в народе говорят. Куда ни поедет – всюду гнобят: и тут и там превышение . Ну давайте уже жить дружно, как говорил известный персонаж.

А вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой. Как некоторые с востока», - пожаловался Лукашенко.