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Лукашенко – Европе: Мы с вас дорого не возьмем

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  • 21.04.2017, 14:39
  • 3,351

Первое время диктатор обещал «подсобить» бесплатно.

Лукашенко рассказал, сколько стоит его помощь:

«А вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой. Как некоторые с востока. Но мы выстоим. Лучше мы вам поможем стабилизировать ситуацию в Европе. Мы много за это не попросим. Первое время даже бесплатно поможем.

Давайте дебаты, я — один, а вы все. И я докажу вашим народам, что Лукашенко прав. Европейцы, вы одумайтесь, и давайте вместе работать на стабильность региона».

Сharter97.org вел онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».


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