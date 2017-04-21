Лукашенко – Европе: Мы с вас дорого не возьмем

Лукашенко – Европе: Мы с вас дорого не возьмем18
- 21.04.2017, 14:39
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Первое время диктатор обещал «подсобить» бесплатно.
Лукашенко рассказал, сколько стоит его помощь:
«А вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой. Как некоторые с востока. Но мы выстоим. Лучше мы вам поможем стабилизировать ситуацию в Европе. Мы много за это не попросим. Первое время даже бесплатно поможем.
Давайте дебаты, я — один, а вы все. И я докажу вашим народам, что Лукашенко прав. Европейцы, вы одумайтесь, и давайте вместе работать на стабильность региона».
Сharter97.org вел онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».