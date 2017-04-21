закрыть
21 апреля 2017, пятница, 19:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Повесил погоны госслужащего – будь готов к переводу в Оршу»

17
  • 21.04.2017, 17:29
  • 7,919

Лукашенко потребовал приравнять госслужбу к военной.

Об этом правитель заявил сегодня в «послании белорусскому народу и национальному собранию». Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора:

«Госслужба должны быть приравнена к военной. А то у нас странная ситуация: из центра не направить человека в Оршу. Не направить! Все уселись удобно в минских офисах. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего - будь готов к переводу. Мы долго запрягали, но теперь надо действовать. Мы будем проводить оптимизацию госслужащих. Не путайте это с сокращениями. Просто освободитесь от прилипал разного рода, которые писаниной разной занимаются».


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет