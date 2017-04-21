«Повесил погоны госслужащего – будь готов к переводу в Оршу» 17 21.04.2017, 17:29

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Лукашенко потребовал приравнять госслужбу к военной.

Об этом правитель заявил сегодня в «послании белорусскому народу и национальному собранию». Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию выступления диктатора:

«Госслужба должны быть приравнена к военной. А то у нас странная ситуация: из центра не направить человека в Оршу. Не направить! Все уселись удобно в минских офисах. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего - будь готов к переводу. Мы долго запрягали, но теперь надо действовать. Мы будем проводить оптимизацию госслужащих. Не путайте это с сокращениями. Просто освободитесь от прилипал разного рода, которые писаниной разной занимаются».