12 перлов из выступления Лукашенко

12 перлов из выступления Лукашенко5
- 21.04.2017, 18:43
Как правитель бредил в «палатке».
«Наша Нiва» собрала 12 самых «жесточайших» речевых оборотов, прозвучавших 21 апреля в ходе выступления Лукашенко с «посланием народу и парламенту».
«Макей уже боится в Евросоюз ехать… Высох весь. Как вилочник стал…»
«Через все я прошел: через импичмент, убить меня хотели, Мясниковича на столбе на площади вешали, кого только не вешали…»
«Я спрашиваю сына, что ты на первом уроке делал? Все спят, ну и я немного вздремнул. Ты же сын президента, так делать нельзя»
«У нас огромная проблема набрать нормальных людей в спецназ»
«Работа депутата отвратительная. Я был депутатом, каждый день болячки, болячки приходят…»
«Я еще совсем сопливым президентом был — говорил, что у нас нет денег рисковать»
«Барань и Орша должны быть подняты из руин и пепла»
«Некого в армию брать, все горбатые, со сколиозом»
«Как только мне кладут доклад с запахом коррупции…»
«У европейских чиновников чего-то не хватает в нижней части тела»
«Для талантливого человека — деньги не главное»
«Если Министерство спорта не справится, то первыми пойдете туда с клеймом на букву Т».