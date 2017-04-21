12 перлов из выступления Лукашенко 5 21.04.2017, 18:43

Как правитель бредил в «палатке».

«Наша Нiва» собрала 12 самых «жесточайших» речевых оборотов, прозвучавших 21 апреля в ходе выступления Лукашенко с «посланием народу и парламенту».

«Макей уже боится в Евросоюз ехать… Высох весь. Как вилочник стал…»

«Через все я прошел: через импичмент, убить меня хотели, Мясниковича на столбе на площади вешали, кого только не вешали…»

«Я спрашиваю сына, что ты на первом уроке делал? Все спят, ну и я немного вздремнул. Ты же сын президента, так делать нельзя»

«У нас огромная проблема набрать нормальных людей в спецназ»

«Работа депутата отвратительная. Я был депутатом, каждый день болячки, болячки приходят…»

«Я еще совсем сопливым президентом был — говорил, что у нас нет денег рисковать»

«Барань и Орша должны быть подняты из руин и пепла»

«Некого в армию брать, все горбатые, со сколиозом»

«Как только мне кладут доклад с запахом коррупции…»

«У европейских чиновников чего-то не хватает в нижней части тела»

«Для талантливого человека — деньги не главное»

«Если Министерство спорта не справится, то первыми пойдете туда с клеймом на букву Т».