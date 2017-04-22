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Марко ван Бастен показал, что и в 52 года не разучился забивать ударом через себя

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  • 22.04.2017, 12:08
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Фото: fichajes.net

Экс-форвард сборной Голландии когда-то отличился шикарным голом в ворота сборной СССР в финале ЧЕ-1988.

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен, отличившийся шикарным голом в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988, продемонстрировал в своем твиттере, что и в 52 года не разучился забивать ударом через себя, сообщает tut.by.

Марко ван Бастен, который трижды признавался лучшим футболистом Европы (1988, 1989, 1992) и был игроком года в мире (1992), опубликовал видео, которое сопроводил подписью: «Вы никогда не забудете, как кататься на велосипеде. Точно так же вы не забудете, как исполнять «велосипедный удар». Хотя иногда это у меня получалось лучше».

Голландец, который был чемпионом Европы в 1988 году и бронзовым призером Евро-1994, нынче является техническим директором ФИФА. Недавно он выдвинул несколько идей по усовершенствованию игрового процесса в футболе. Так, Марко ван Бастен предлагает ввести серию буллитов вместо серии пенальти и проводить ее даже в играх группового турнира чемпионата мира при ничейных исходах. Более того, ван Бастен предложил отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.


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