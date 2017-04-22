Царю доложили о заговоре 1 22.04.2017, 15:15

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Вячеслав Володин и Владимир Путин

Что на самом деле стоит за подковерной борьбой в Кремле?

"Путин готов уйти!" – статью под таким заголовком опубликовала британская газета "Экспресс".

Пока оснований для столь сенсационных выводов нет, однако действительно произошло нечто из ряда вон выходящее: один из участников скучнейшего заседания оргкомитета "Победа" в прямом эфире российского телевидения фактически доложил Владимиру Путину о том, что за его спиной готовится заговор: якобы спикер Госдумы Вячеслав Володин готовится стать следующим президентом России, о чем извещает в письмах региональным чиновникам и руководителям общественных организаций первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Объявил об этом глава организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной. Путин слушал его с загадочной полуулыбкой и затем объявил, что "преемника" не будет, а президента выберет народ.

Конфликт между Чепурным и Клинцевичем, которые прежде работали вместе, продолжается несколько лет. Клинцевич теперь называет Чепурного "сумасшедшим" и "вором" и утверждает, что письма, в которых говорится о том, что Володин станет "преемником" Путина, Чепурной подделал. Письмо, попавшее к журналистам, в самом деле выглядит странно. Дело в том, что его адресатом является сам Путин, названный "председателем российского комитета "Победа", и Клинцевич будто бы жалуется ему на Чепурного, отмечая при этом, что "под угрозой дискредитации оказались политические проекты, руководимые Володиным В.В. в качестве вашего правопреемника".

Сам Чепурной от журналистов прячется, а от имени "Инвалидов войны" выступает Иван Литвинов, который уверяет, что Чепурного месяц назад исключили из этой организации.

Если это так, то каким же образом Чепурной попал на совещание с Путиным в Большом Кремлевском дворце, получил слово и докладывал о достижениях своей организации?

В своем комментарии Олег Кашин говорит о том, что главным последствием обращения Чепурного к Путину стало то, что судьба Володина оказалась в руках Сергея Кириенко, которому Путин поручил разобраться. "Человек, который, не спросив у Путина, рассказывает третьим лицам, что он будет преемником, – политический самоубийца, но это самоубийство особого рода, что-то вроде русской рулетки, когда револьвер с единственным патроном находится в руках не у Володина, а у Кириенко. И это тот случай, когда Володину не позавидуешь".

Вячеслав Володин силен в аппаратной борьбе, но он фигура непубличная и не отличается красноречием. Как раз в день скандального выступления Чепурного Володин, обсуждая вопрос о захоронении Ленина, произнес нелепую фразу, развеселившую комментаторов в социальных сетях:

"Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17-го года, атакует Россию, и тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до 17-го года, что он говорит абсолютную истину".

Владимир Путин и Сергей Кириенко

По просьбе "Радио Свобода" о скандальной речи Чепурного и планах Володина говорят политические эксперты.

Владимир Голышев не исключает, что Клинцевич мог намеренно дискредитировать Володина:

"Запустить утку о "президентских амбициях" – самый простой и надежный способ испортить карьеру. В 2003 году так "вышел из доверия" Михаил Касьянов. Тогда даже организовали фиктивную "инициативную группу" по выдвижению его кандидатуры на президентские выборы. В результате – скоропостижная отставка. Мы не видим всю картину. Схватка идет под ковром. Вполне возможно, что Клинцевич сознательно распускал вредные для Володина слухи. У Клинцевича, как и у всех партийных боссов-единоросов, в 2011 году были уважительные причины для того, чтобы недолюбливать Володина. Володин тогда активно играл против "Единой России", перетягивая одеяло на свое детище – "Общероссийский народный фронт". За прошедшие годы появилось много других причин для взаимной неприязни. Думаю, переход Клинцевича в Совет Федерации мало что изменил. Чепурной вполне мог метить в Клинцевича, а в Володина попал по оплошности. Одного я не допускаю – того, что у Володина могут быть соответствующие амбиции. Он слишком опытный аппаратный игрок и слишком непубличная фигура для этого. Тем не менее, как бы он теперь ни старался, осадок останется. Как прежде Путин ему доверять уже никогда не будет".

Андрей Пионтковский тоже считает, что вся интрига затеяна для того, чтобы дискредитировать Володина:

"Афганское братство в 90-е вело битвы за торговлю водкой и табаком, сегодня – за реабилитационные центры. Раньше они взрывали друг друга на кладбищах, теперь с кладбищ битва перенесена в прямой эфир парадного совещания у президента. Чепурной, по существу, доносил государю-императору о разворачивающемся за его спиной заговоре. При этом его интересовала не судьба государя-императора, а миллиарды, которые он с Клинцевичем не может поделить вокруг санатория "Русь". Значит, он понял, что этот инструмент может быть очень эффективным в борьбе. Сценарии таких совещаний прорабатываются в администрации президента до малейших деталей – когда дать слово и кому. Я не исключаю, что этот спич был вложен в его уста гораздо более влиятельными фигурами. Не вижу большой конспирологии в популярной теории, что это было организовано Кириенко, чтобы дискредитировать своего соперника Володина. Такая картина бардака, неопределенности и растерянности на самом верху власти, где становятся характерными трагикомические сюжеты. Возьмите всю эту ситуацию с несчастным "Айфончиком", его выступление в Думе, его истерика о том, что отечество в опасности. Или последнее произведение Администрации, которое тоже приписывают Кириенко, – фильм о Навальном-Гитлере. Что это? Глупость или измена? Классический вопрос Милюкова. Это такая глупость или сознательная дискредитация власти с целью подбросить больше очков для рейтинга Навального? Навальный ведь просвещает народ о коррупции на самой вершине власти, но совершенно явно, что в этой его деятельности участвует и часть этой власти".

Вячеслав Володин и Владимир Путин

Политолог Станислав Белковский уверен, что выступление Чепурного подготовлено Кириенко, но Володин действительно мечтает стать президентом России.

– Вячеслав Володин хочет быть президентом, он этого и не скрывает в узких кругах своих приближенных. Но этот вброс, конечно, делает не он сам, потому что он заинтересован в том, что скрывать до последнего свои намерения от публики. И конечно, он не собирается быть президентом в 2018 году. Это гораздо более долгосрочный проект. А вброс делает Сергей Владиленович Кириенко, который находится с Вячеславом Володиным в состоянии жесткой аппаратной конкуренции. Он сам пытается его подставить таким путем.

– Если мы знаем, что Володин говорит об этом в узком кругу, значит, и Кириенко это знает, стало быть, и Путин это должен знать.

– Да, но я не думаю, что Путин подозревает Володина в стремлении стать президентом вопреки воле самого Путина. Нет, конечно. Володин хочет, но только тогда, когда Путин освободит ему дорогу, то есть он фактически конкурирует с Медведевым и с еще одним кандидатом в преемники – Алексеем Дюминым, губернатором Тульской области, но не с Путиным, конечно. А Кириенко пытается это использовать, чтобы подрывать аппаратные позиции Володина, поскольку они очень жестко конкурируют за влияние во внутриполитической сфере. Володину удалось то, чего не удалось ни одному спикеру Госдумы до него, – предельно ослабить влияние администрации президента на работу Госдумы.