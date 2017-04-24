Эксперты: Белорусы забирают из банков и валюту, и рубли 13 24.04.2017, 9:40

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Фото: Reuters

Вклады населения в банках Беларуси будут сокращаться во всех валютах.

В условиях заинтересованности Нацбанка и предприятий в удешевлении ресурсной базы, процентные ставки по вкладам будут снижаться. И это приведет к снижению заинтересованности населения в хранении денег в банках.

По данным Нацбанка в марте объем вкладов населения в национальной валюте сократился на 8,3 млн. рублей, вклады в иностранной валюте снизились на 47,1 млн долларов.

Сокращение вкладов сопровождается снижением процентной ставки по депозитам. За последние три месяца доходность вкладов в национальной валюте снизилась на 3,4 п.п., по вкладам в валюте-на 1,6 п.п.

«Для населения вклады в предыдущие годы являлись существенным источником дохода, — констатируют эксперты «Беларусь в фокусе».

В 2016 году население за счет размещения своих денежных средств в банковской системе смогло заработать не менее 600 млн долларов.

Проведение Нацбанком последовательной политики снижения процентных ставок по депозитам позволяет снизить стоимость рефинансирования государственного долга, уменьшить долговую нагрузку на предприятия, привлекающие кредиты, а также — темпы увеличения процентных доходов населения, часть из которых затем оказывалась на валютном рынке.

«Для населения Беларуси выбор инвестиционных инструментов незначителен ввиду неразвитости фондового рынка, а размещение средств в облигации юридических лиц не гарантирует возврат средств, в отличие от депозитов, — отмечается в отчете экспертов — Текущая доходность по валютным депозитам является недостаточной для сохранения заинтересованности граждан в увеличении вкладов в банковской системе, а ставки по вкладам в национальной валюте близки к предполагаемому уровню инфляции по итогам года и не обеспечивают реальную защиту сбережений».

В этих условиях эксперты говорят о возможном дальнейшем снижении вкладов во всех валютах.

По их оценке, оттока рублевых вкладов населения Нацбанк не опасается ввиду избыточной ликвидности в банковской системе. А в случае значительного снижения валютных вкладов банковская система вернется к практике повышения процентных ставок по валютным депозитам. «Расширение доступа физических лиц к участию в покупке государственных обязательств в иностранной валюте лишит банковскую систему части доходов, однако позволит Нацбанку снизить стоимость обслуживания государственного долга», — отмечают эксперты.

В условиях заинтересованности Нацбанка и предприятий в снижении стоимости ресурсной базы, население будет использовать вклады как альтернативный вариант сохранности средств, предпочитая вклады с возможностью быстрого закрытия счета и выводом средств, считают эксперты. При этом, по их прогнозам, объем вкладов, будет уменьшаться.