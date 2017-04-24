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Белстат поймали на лжи и фальсификациях

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  • 24.04.2017, 16:32
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Фото: fotolia

Доверия к официальной статистике в Беларуси давно уже нет.

Белорусские христианские демократы получили ответ Министерства антимонопольного регулирования и торговли на коллективное обращение 2500 человек с предложениями по деалкоголизации населения, сообщает bchd.info.

В ответе МАРТ, подписанном заместителем министра Ириной Наркевич, отмечается:

«Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, одной из подпрограмм которой является подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма», предусматривает «обеспечить к 2020 году снижение потребление алкоголя на душу населения до 9,2 литра».

При этом уже в следующем абзаце ответа замглавы МАРТ говорится, что, по данным Белстата, «потребление алкогольных напитков на душу населения снизилось с 9,05 литров в 2015 г. до 8,8 литров в 2016 г.».

«Цифры в ответе вызывают полное непонимание. Или принятая в 2016 году подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» предполагает увеличение потребления алкоголя на душу населения с 9,05 литра в 2015 году до 9,2 литра в 2020-м, или данные Белстата не соответствуют действительности. Доверия к официальной статистике в Беларуси давно нет, а этот ответ еще раз нас в этом убеждает. Из ответа видно, что у правительства статистика реального потребление алкоголя в стране выше официальной статистики.

Получается, что МАРТ поймал Белстат на лжи и фальсификациях, хотя сам этого и не заметил. С такой «статистикой» нам, к сожалению, остается только догадываться какова же на самом деле динамика потребление алкоголя в Беларуси», - отметила Ольга Ковалькова, координатор кампании «Защитим наших детей от алкоголя».


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