В Слониме арестовали Макея? 13 24.04.2017, 16:41

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Александр Кавецкий

В Гродно и Слониме ОБЭП провел задержания госуправленцев.

По неофициальной информации «Радыё Рацыя» на ОАО «Слонимский мясокомбинат» на прошлой неделе сотрудниками ОБЭП по Гродненской области был задержан генеральный директор этого предприятия Павел Макей.

Павел Макей только три месяца возглавляет Слонимский мясокомбинат. До этой должности он работал заместителем директора по коммерческим вопросам Ошмянского мясокомбината.

На самом слонимским предприятии подтвердить факт задержания генерального директора отказались. Но на мясокомбинате весь коллектив в эти дни только и говорит о факте задержания генерального директора и об обыске, который был проведен в его кабинете.

В это же время, также по неофициальной информации, в Гродно был задержан и руководитель ОАО «Управляющего компания холдинг «Гродномясомолпром» Александр Кавецкий, который еще три месяца назад возглавлял Слонимский мясокомбинат. Более конкретную информацию о задержании в Гродно и Слониме журналисты дать не могут, так как полного подтверждения по этим фактам пока нет.