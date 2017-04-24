закрыть
24 апреля 2017, понедельник, 19:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Слониме арестовали Макея?

13
  • 24.04.2017, 16:41
  • 6,345
Александр Кавецкий

В Гродно и Слониме ОБЭП провел задержания госуправленцев.

По неофициальной информации «Радыё Рацыя» на ОАО «Слонимский мясокомбинат» на прошлой неделе сотрудниками ОБЭП по Гродненской области был задержан генеральный директор этого предприятия Павел Макей.

Павел Макей только три месяца возглавляет Слонимский мясокомбинат. До этой должности он работал заместителем директора по коммерческим вопросам Ошмянского мясокомбината.

На самом слонимским предприятии подтвердить факт задержания генерального директора отказались. Но на мясокомбинате весь коллектив в эти дни только и говорит о факте задержания генерального директора и об обыске, который был проведен в его кабинете.

В это же время, также по неофициальной информации, в Гродно был задержан и руководитель ОАО «Управляющего компания холдинг «Гродномясомолпром» Александр Кавецкий, который еще три месяца назад возглавлял Слонимский мясокомбинат. Более конкретную информацию о задержании в Гродно и Слониме журналисты дать не могут, так как полного подтверждения по этим фактам пока нет.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко