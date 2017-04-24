На «взятие Рейхстага» Саша Сотник, Facebook

24.04.2017, 19:22

Саша Сотник

Нет никакой памяти, кроме правды, какой бы страшной она ни была.

На «взятие Рейхстага». Памятка россиянам.

Нет никакой памяти, кроме правды. Остальное – ложь, подмена, фейк.

И школьница, читающая слезливый стишок «Мы помним дедов и отцов, что грозно воевали», – фейк. Ни черта вы не помните. Ни Бреста, ни Ржевского котла, ни Курской дуги, ни Сталинграда, ни Берлинской мясорубки. Потому что это – страшная правда, от которой можно ночью не уснуть. От которой до сих пор по всему телу брызжет – то ли дрожь, то ли кровь липкая.

Фейком проще прикрыть наготу беспамятства. «Спасибо деду за победу» нафигачил на заднем стекле, как на заборе, – и уже «типа помнишь». И отстаньте все!

Легко обрядить массовку в шинели и потешно взять Рейхстаг. Пофиг, что весь мир при воспоминаниях о тех событиях потряхивает. Мы победили, а победителей не судят!

На войне не побеждали. Потому что главная задача на войне – выполнить приказ и при этом не сдохнуть. Даже обосраться можно от страха, никто тебя не осудит. Потому что там реально страшно. Без стишков, без наклеек «можем повторить».

Всю эту фанфарную шелуху придумали воры, потому что под вопли лживых репродукторов проще украсть вашу память. Прогнать 70-летних паяцев по площади, нарядив их в военные мундиры с побрякушками, – и вот вам «радость со слезами на глазах». И седина на висках тоже присутствует. Но они тоже воры. Кто из них хоть день пробыл на передовой? Какое право они имеют что-то говорить от имени погибших в ту войну?

О, сколько еще не найдено и не похоронено! Сколько косточек лежит, так и не погребенных…

Нам не праздновать – нам каяться надо. За то, что забыли их, саму войну забыли. Потому и позволили ввергнуть себя и страну в новые авантюры – грузинские, украинские, сирийские…

Воры машут вам с трибун. Спецслужбисты в рясах поют осанну победителям. И ряженые звонко цокают по брусчатке Красной площади. И лязгают гусеницы танков. Громко-громко. Чтобы вы не слышали крика тех, кто погиб тогда. Крика «будь проклята война – любая!» Чтобы вы не помнили.

Потому что нет никакой памяти, кроме правды, какой бы страшной она ни была.

Саша Сотник, Facebook