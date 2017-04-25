Опрос: Макрон уверенно победит Ле Пен на выборах во Франции 25.04.2017, 9:14

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64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона.

Кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон во втором туре выборов без труда одержит победу над кандидатом от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, опубликованные в понедельник вечером парижскими СМИ, передает «Интерфакс».

Так, 64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона, а 36% - за Ле Пен.

Опрос проводился в интернете. В нем приняли участие 967 человек.

Как сообщалось, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В нем примут участие Макрон и Ле Пен.