закрыть
25 апреля 2017, вторник, 10:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Опрос: Макрон уверенно победит Ле Пен на выборах во Франции

  • 25.04.2017, 9:14
  • 4,610

64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона.

Кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон во втором туре выборов без труда одержит победу над кандидатом от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, опубликованные в понедельник вечером парижскими СМИ, передает «Интерфакс».

Так, 64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона, а 36% - за Ле Пен.

Опрос проводился в интернете. В нем приняли участие 967 человек.

Как сообщалось, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В нем примут участие Макрон и Ле Пен.


Мнение

Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко