Творческий вечер Сергея Михалка и Brutto пройдет на хуторе «Шабли» 25.04.2017, 13:08

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Сергей Михалок

Фото: Иван Межуй/charter97.org

Во время выступления зрители смогут пообщаться с участниками коллектива в неформальной обстановке.

8 июля на хуторе «Шабли» продюсера Владимира Шаблинского состоится акустический концерт Brutto. Группа Сергея Михалка покажет акустическую программу «Зорачкi», передает «Свабода».

По замыслу организаторов, во время выступления зрители смогут пообщаться с участниками коллектива в неформальной обстановке - формат творческой встречи даст возможность напрямую задать вопросы музыкантам.

«Такие встречи позволяют создать особую атмосферу, которая невозможна на больших концертах. Они для тех, кто хочет не только увидеть и услышать, но почувствовать и стать соучастником», - убеждены организаторы акустического концерта Brutto.

Сам Сергей Михалок предстоящий концерт обозначил как «поэтично-музыкальный спектакль»:

«Своими песнями я никого не учу. Для меня это просто возможность зафиксироваться эмоционально в данный период, а потом, через какое-то время, попытаться вспомнить, каким я был раньше».

Новая программа предусматривает в зале тихое неформальное общение, стихи и рассказы, а также песни «Ляписов» и Brutto под гитару.

Зрители акустического концерта на хуторе «Шабли» услышат новые аранжировки композиций разных периодов - «Гарри», «Я верю», «Огоньки», «Воины света», «Зоопарк», «Зорачкi» других.

Вместе с Сергеем Михалком на сцену выйдут музыканты Brutto Павел Третяк и Лефт.