Творческий вечер Сергея Михалка и Brutto пройдет на хуторе «Шабли»
- 25.04.2017, 13:08
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Во время выступления зрители смогут пообщаться с участниками коллектива в неформальной обстановке.
8 июля на хуторе «Шабли» продюсера Владимира Шаблинского состоится акустический концерт Brutto. Группа Сергея Михалка покажет акустическую программу «Зорачкi», передает «Свабода».
По замыслу организаторов, во время выступления зрители смогут пообщаться с участниками коллектива в неформальной обстановке - формат творческой встречи даст возможность напрямую задать вопросы музыкантам.
«Такие встречи позволяют создать особую атмосферу, которая невозможна на больших концертах. Они для тех, кто хочет не только увидеть и услышать, но почувствовать и стать соучастником», - убеждены организаторы акустического концерта Brutto.
Сам Сергей Михалок предстоящий концерт обозначил как «поэтично-музыкальный спектакль»:
«Своими песнями я никого не учу. Для меня это просто возможность зафиксироваться эмоционально в данный период, а потом, через какое-то время, попытаться вспомнить, каким я был раньше».
Новая программа предусматривает в зале тихое неформальное общение, стихи и рассказы, а также песни «Ляписов» и Brutto под гитару.
Зрители акустического концерта на хуторе «Шабли» услышат новые аранжировки композиций разных периодов - «Гарри», «Я верю», «Огоньки», «Воины света», «Зоопарк», «Зорачкi» других.
Вместе с Сергеем Михалком на сцену выйдут музыканты Brutto Павел Третяк и Лефт.