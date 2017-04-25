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Белорусское фэнтези: От Мицкевича до Шеина

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  • 25.04.2017, 16:52
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Беларусь дала начало целой плеяде писателей фэнтезийного жанра.

Что такое фэнтези и насколько этот жанр востребован сегодня в Беларуси разбирался belsat.eu вместе с автором белорусского фэнтези-блокбастера «Семь камней», писателем и журналистом Алексеем Шеиным.

Любители Толкина не так давно получили возможность окунуться в другой сказочный мир, но с настоящим белорусским колоритом, когда на свет появилась книга «Семь камней». Ее тираж 2100 экземпляров стал одним из самых массовых за последнее время. В Минских детских библиотеках — это одна из самых любимых и читаемых детьми книг.

Почему возникает такой голод приключенческих фантастических сказок? Давайте разберемся в общем, что это за жанр такой.

«Фэнтези — это жанр в литературе, где существует сказочный мир, построенный на основе мифов и преданий, который не требует научного объяснения, в отличие от фантастики. Этот мир и его герои просто существуют», — объясняет на своей встрече с читателями в Гродно, Алексей Шеин.

Еще Толкина не было, а у нас уже был Барщевский

Большинство из нас, очевидно, слышала о Толкине, Льюисе и других западных авторах, но этот жанр в литературе для белорусов является таким уж ли «иностранным»? Оказывается, нет. Знатоки белорусской литературы нередко к первому писателю-фантасту в Беларуси относят Адама Мицкевича. А почему нет? Мода на мистический романтизм в 19-м в. оказала свое влияние и на польско-белорусского гения.

Мицкевич, как и многие другие авторы того времени брал за основу местную легенду, обрабатывал ее и выдавал на свет поэму или балладу. На пример «Свитезянка», водная нимфа, которая после неудачной проверки любимого на прочность чувств, наказала его вечными скитаниями в лесу неподалеку от озера. Кстати вполне возможно, что Мицкевич, был не только родоначальником фэнтэзистам, но и научным фантастом. К сожалению единственное произведение научной фантастики Мицкевича «История будущего» не сохранилось.

Второй автор, которого в пример белорусского фэнтези приводит Алексей Шеин — Ян Барщевский со своей знаменитой книгой «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах».

«Это была была первая художественная книга, в которой Беларусь фигурировала в названии. Часть была опубликована по-польски, а часть по-белорусски. Книга стала бестселлером и пережила несколько изданий. Что сделал Барщевский? Он сделал то, что делало большинство писателей 19 в. Ничего нового он не открыл, но просто он первый это сделал по-белорусски. Он взял народные легенды, народные предания, обработал их, переработал, дописал от себя еще много чего. И выдал абсолютно прекрасную книгу», — рассказывает Алексей Шеин.

Свою мифическую страну «Кривию» с лабиринтами-тайнами создает также и Вацлав Ластовский. Книга «Лабиринты» (1923) — первая белорусская утопия с оригинальной религиозной системой белорусов. Автор создает потайной подземный мир — Полоцкие лабиринты, где главный герой узнает правдивую историю Кривицкой земли — пантеон богов и сакральную славянскую Веду.

Белорусская фэнтезийная современность

В жанре фэнтези пишет также одна из самых молодых авторов современной белорусской литературы — Ксения Шталенкова, которая несколько лет назад дебютировала с книгой «Оборотная сторона зеркала».

«Свою первую книгу девушка написала в 16 лет. Это наш белорусский Кристофер Паолини», — сравнивает Алексей.

Белорусское фэнтези есть не только в литературе. Также это жанр кинематографа, живописи, компьютерных, ролевых и настольных игр.

С жанром необычайно экспериментирует певица и музыкант Екатерина Водоносова. В прошлом году увидел свет ее первый фэнтези-альбом «мифотворчество». Интересно также, что получится из проекта «Неруш» — первого белорусского фильма-фэнтези, который решила создать группа энтузиастов. Фильм должен базироваться на белорусских легендах и преданиях», — рассказывает писатель.

— Насколько фэнтези востребовано сегодня в Беларуси?

— Очень востребованный жанр. Во-первых, я знаю только две книжки написанные в жанре фэнтези по-белорусски. Во-вторых, когда эта книга вышла, она вышла тиражом 2100 экземпляров. Это огромный тираж в Беларуси. Феноменальный тираж Мартиновича — целые 1000 экземпляров, хорошо что я этого раньше не знал, испугался бы.

Однако книга стала бестселлером. Две недели назад меня пригласили в центральную детскую библиотеку города Минска. Там закупили эту книжку год назад. И так оказалось, что за 16-й год мне позвонили и сказали, что я вошел в пятерку лучших белорусских авторов. Не обращая внимания на то, что книжка по-белорусски, дети ее читают. Есть запись на эту книгу. Невозможно ее так просто прийти и взять. Я удивился, честно говоря. И когда я пришел туда, там сидела девушка, которая, по-видимому, меня не узнала и обратилась ко мне: «У нас есть классная книжка. Вот посмотрите!». Говорю: «Спасибо! Я ее читал и я ее написал». Для меня это была самая радостная новость», — рассказывает Алексей Шеин.

Лайфхак от Алексея Шеина

«Я Вас призываю: пишите! Пишите романы, повести. В белорусской литературы так не хватает сейчас хороших романов. Что угодно. Творите! Невозможно ничего написать если к этому не подходить, как к работе. За несколько лет я написал пару страниц. Вдохновения ждал, а у меня уже дети родились и я понял, что надо по-другому подходить к делу. Надо ставить себе задачи. Садиться за комп и писать каждый день. Пиши, не хотя, но пиши. Вдохновение приходит во время работы. Если бы я это знал раньше, не потерял бы столько лет. Вот мое жизненное наблюдение», - рассказал Алексей.

Алексей Шеин — белорусский писатель, журналист и общественный деятель. В течение 10-ти лет преподает бесплатные курсы белорусского языка «Моваведа». Автор первого белорусского фэнтези «Семь камней».


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