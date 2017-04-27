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Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

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  • 27.04.2017, 13:30
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Сергей Шнуров

Музыканты уже записали композицию специально для передачи «С добрым утром, малыши».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в следующем году коллектив начнет работать над альбомом с песнями для детской аудитории, сообщают «Известия».

В прошлом году музыканты записали композицию специально для передачи «С добрым утром, малыши».

— Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него (за альбом детских песен). Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому, — заявил Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.


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