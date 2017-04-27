закрыть
27 апреля 2017, четверг, 17:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лифтер: «Люди вынуждены занимать деньги у кого-то, чтобы не голодать»

11
  • 27.04.2017, 14:17
  • 5,670
Фото: БелТА

Государственное предприятие в поселке Гатово под Минском систематически задерживает выплату зарплату.

Государственное предприятие «Изолиткоммунпром» находится в собственности Минского облисполкома и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Однако, несмотря на столь авторитетного хозяина, «Изолиткоммунпром» систематически задерживает выплату заработной платы.

Это предприятие входит в структуру государственного объединения «ЖКХ Минской области». Зарегистрировано в агрогородке Гатово Минского района. Однако примерно пятая часть от общей численности работников трудится в Борисове. Они заняты облуживанием лифтового хозяйства многоэтажных жилых домов. Это лифтеры, механики, аварийная бригада — всего около сорока человек.

С задержкой выплаты заработной платы они сталкиваются систематически. Об этом ex-Press.by рассказал лифтер Геннадий Федорович Курныш. Не только рассказал, но и продемонстрировал документы.

В минувшем году задержки «достали» настолько, что он решил обратиться в прокуратуру Минского района, по месту регистрации предприятия. 1 сентября 2016 года пришел ответ, в котором констатировалось, что за май-июнь 2016 года на предприятии не выплачена заработная плата.

В связи с этим 19 августа 2016 года прокуратура директору предприятия вынесла предписание об устранении нарушений трудового законодательства и о незамедлительном принятии мер к погашению задолженности по заработной плате.

В отношении директора прокуратура вынесла также постановление о наложении административного взыскания.

Деньги за май и июнь в конце концов отдали, но ситуация, по словам Геннадия Федоровича, не поменялась. В частности, зарплату за февраль 2017 года он получил лишь несколько дней тому назад, в двадцатых числах апреля.

Мартовскую зарплату, согласно заключенному контракту, должны выплатить не позднее 25 числа апреля. Однако, по состоянию на 26 апреля, деньги на карточку так и не поступили.

— Зарплата сама по себя небольшая, но меня устраивает график, — откровенно рассказывает Геннадий Федорович. – Но ведь даже небольшую заработную плату систематически задерживают. Люди вынуждены занимать деньги у кого-то, чтобы оплачивать коммуналку, кредиты, учебу детей и просто для того, чтобы не голодать.

Многие возмущаются, но открыто жаловаться куда-либо не хотят, опасаясь потерять и эту работу. Среди лифтеров немало женщин, которые не имеют иной квалификации и могут просто пополнить число безработных или, как пишут в милицейских сводках, «неработающих».

Директор ГП «Изолиткоммунпром» Владимир Владимирович Чирковский пообещал выплатить зарплату за март до конца апреля. Но в голосе руководителя, как показалось, не было оптимизма.

— Имеются задержки небольшие. Но меры предприняты. Ситуация будет улучшаться. Ведется работа по внедрению прямых платежей населения за обслуживание лифтов. Это позволит, в каком-то плане, своевременно получать денежные средства, — высказал надежду директор.

Владимир Владимирович не согласился с тем, что задержки заработной платы носят систематический характер. Иногда, как он сказал, зарплата выплачивается вовремя. Вместе с тем, директор подтвердил, что финансовая ситуация на предприятии не позволяет выплачивать людям аванс.

Дело в том, что в соответствии с заключенными контрактами предусмотрены авансовые выплаты заработной платы не позднее 15 числа текущего месяца. Однако работники получают зарплату целиком. Иногда вовремя.


Мнение

Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич
Гнуть свою линию
Гнуть свою линию Евгения Стрижак
Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип


Интервью

Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии