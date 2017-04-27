Лифтер: «Люди вынуждены занимать деньги у кого-то, чтобы не голодать» 11 27.04.2017, 14:17

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Фото: БелТА

Государственное предприятие в поселке Гатово под Минском систематически задерживает выплату зарплату.

Государственное предприятие «Изолиткоммунпром» находится в собственности Минского облисполкома и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Однако, несмотря на столь авторитетного хозяина, «Изолиткоммунпром» систематически задерживает выплату заработной платы.

Это предприятие входит в структуру государственного объединения «ЖКХ Минской области». Зарегистрировано в агрогородке Гатово Минского района. Однако примерно пятая часть от общей численности работников трудится в Борисове. Они заняты облуживанием лифтового хозяйства многоэтажных жилых домов. Это лифтеры, механики, аварийная бригада — всего около сорока человек.

С задержкой выплаты заработной платы они сталкиваются систематически. Об этом ex-Press.by рассказал лифтер Геннадий Федорович Курныш. Не только рассказал, но и продемонстрировал документы.

В минувшем году задержки «достали» настолько, что он решил обратиться в прокуратуру Минского района, по месту регистрации предприятия. 1 сентября 2016 года пришел ответ, в котором констатировалось, что за май-июнь 2016 года на предприятии не выплачена заработная плата.

В связи с этим 19 августа 2016 года прокуратура директору предприятия вынесла предписание об устранении нарушений трудового законодательства и о незамедлительном принятии мер к погашению задолженности по заработной плате.

В отношении директора прокуратура вынесла также постановление о наложении административного взыскания.

Деньги за май и июнь в конце концов отдали, но ситуация, по словам Геннадия Федоровича, не поменялась. В частности, зарплату за февраль 2017 года он получил лишь несколько дней тому назад, в двадцатых числах апреля.

Мартовскую зарплату, согласно заключенному контракту, должны выплатить не позднее 25 числа апреля. Однако, по состоянию на 26 апреля, деньги на карточку так и не поступили.

— Зарплата сама по себя небольшая, но меня устраивает график, — откровенно рассказывает Геннадий Федорович. – Но ведь даже небольшую заработную плату систематически задерживают. Люди вынуждены занимать деньги у кого-то, чтобы оплачивать коммуналку, кредиты, учебу детей и просто для того, чтобы не голодать.

Многие возмущаются, но открыто жаловаться куда-либо не хотят, опасаясь потерять и эту работу. Среди лифтеров немало женщин, которые не имеют иной квалификации и могут просто пополнить число безработных или, как пишут в милицейских сводках, «неработающих».

Директор ГП «Изолиткоммунпром» Владимир Владимирович Чирковский пообещал выплатить зарплату за март до конца апреля. Но в голосе руководителя, как показалось, не было оптимизма.

— Имеются задержки небольшие. Но меры предприняты. Ситуация будет улучшаться. Ведется работа по внедрению прямых платежей населения за обслуживание лифтов. Это позволит, в каком-то плане, своевременно получать денежные средства, — высказал надежду директор.

Владимир Владимирович не согласился с тем, что задержки заработной платы носят систематический характер. Иногда, как он сказал, зарплата выплачивается вовремя. Вместе с тем, директор подтвердил, что финансовая ситуация на предприятии не позволяет выплачивать людям аванс.

Дело в том, что в соответствии с заключенными контрактами предусмотрены авансовые выплаты заработной платы не позднее 15 числа текущего месяца. Однако работники получают зарплату целиком. Иногда вовремя.