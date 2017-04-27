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Военный корабль РФ затонул рядом с Босфором

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  • 27.04.2017, 15:00
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Фото: Сергей Игнатьев

(обновляется) Корабль Черноморского флота России «Лиман» столкнулся с торговым судном под флагом Того.

Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» в четверг в 40 км северо-западнее пролива Босфор получил пробоину в результате столкновения с судном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

«Пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», - сказали в военном ведомстве РФ.

Инцидент произошел в четверг в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Столкновение «Лимана» произошло с судном «Ашот-7», его принадлежность уточняется, сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

«В 12:00 в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26», - сообщили в Минобороны РФ.

«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Сообщалось, что в конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как передает Reuters со ссылкой на турецких спасателей, после столкновения эвакуировали 78 человек. Агентство передает, что российское судно столкнулось с кораблем под флагом Того.

Позже в Министерстве обороны России сообщили, что судно Черноморского флота «Лиман», получившее пробоину, затонуло, все члены экипажа живы.

«Судно «Лиман» от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло», - сообщили в военном ведомстве РФ.

«Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота «Лиман» в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве особо подчеркнули, что сообщения пропавших без вести членах экипажа не соответствуют действительности.

Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно «Улус-стар», которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.


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