Российский разведчик «Лиман» утонул из-за тумана и разгильдяйства 13 27.04.2017, 20:43

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ затонул в районе Босфора.

Корабль Черноморского флота РФ «Лиман», в четверг затонувший в районе Босфора после столкновения с другим судном, мог стать жертвой тумана.

«Предварительно причиной случившегося называют плохие погодные условия, туман», - заявили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.

При этом в российском парламенте высказали иную версию ЧП, впрочем, не исключающую предыдущую.

Так, первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что крушение, вероятнее всего, стало результатом несогласованности в действиях соответствующих служб, сообщает «Интерфакс».