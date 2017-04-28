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Эммануэль Макрон: Европа — это наше творение, мы ее создали

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  • 28.04.2017, 8:41

Политик заявил, что будет защищать интересы французского среднего класса, создавшего ЕС.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается «противостоять Берлину», защищая интересы французов. Поскольку объединенная Европа была создана Францией «для нашего мира, нашего процветания и нашей свободы».

Он также категорически отверг предположение, что является кандидатом элит, сообщает CNN.

«Я не кандидат небольшой группы или номенклатуры. Я собираюсь защитить средние классы и наиболее уязвимых во Франции. У меня есть конкретная политика в области образования и труда, это специфика моего проекта. Мой проект касается всей Франции, всей страны, городов и деревни, фермеров и промышленников, рабочих и предпринимателей», — сказал Макрон.

Макрон резко дистанцировался от Ле Пен, сплотившей своих сторонников антиевропейскими лозунгами.

«Я не буду выступать против Берлина, я с Берлином. У нас есть различия, у нас есть разногласия, но сегодня я не скажу французскому народу, что буду защищать его интересы, противостоя Берлину. Европа — это наше общее сооружение, мы суверенно решили создать Европу, мы сделали это для нашего мира, для нашего процветания, для нашей свободы», — заявил кандидат в президенты Франции.

Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В первом с перевесом в несколько процентов победил Эммануэль Макрон.

Его соперницей во втором туре станет Марин Лен Пен. Выступающая за выход Франции из ЕС и НАТО, а также за союзнические отношения с Россией.

Хотя социологи прочат Макрону уверенную победу, он говорит, что не считает, будто победа у него уже в кармане. И обещает «не повторить ошибку Хиллари Клинтон», которую подвела, на его взгляд, излишняя самоуверенность.


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