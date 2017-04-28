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В Минске проходит open air-проект «Художник и город»

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  • 28.04.2017, 14:43
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Под открытым небом выставлены яркие работы белорусских художников.

Со вчерашнего дня на площади Якуба Коласа работает open air-проект «Художник и город» – выставка картин живописцев и графиков Зои Литвиновой, Гавриила Ващенко, Леонида Хоботова и многих других, пишет citydog.by.

Выставка пробудет на площади 4 месяца – до 9 сентября. Посмотреть на картины можно совершенно бесплатно. Как обычно, к картинам будет дано текстовое описание на трех языках – русском, белорусском и английском.

Проект «Художник и город» работает в Минске уже шесть лет. Каждый раз под открытым небом выставляются репродукции работ белорусских художников, посвященные одной тематике.


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