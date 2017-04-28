Не многовато ли уродов в семье? 20 Павел Дмитриев, «Салідарнасць»

28.04.2017, 16:38

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Игорь Шуневич

ФОТО: BELGAZETA.BY

Вопрос к министру внутренних дел Игорю Шуневичу.

Не так давно отшумела история с начальником Барановичской ГАИ, который пьяный насмерть сбил женщину, и вот уже новая история — в нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства задержан начальник Столинского РОВД.

Пострадавшие в этой истории однозначно есть. Причем, похоже, с летальным исходом. Это репутация целого ведомства.

За субботником, годовщиной Чернобыля и бурным потоком речей Лукашенко во время послания, как-то потерялась еще одна история с похищением сотрудником МВД из сейфа ведомства 270 тысяч долларов. Даже не столько сама история, сколько комментарий по этому поводу министра МВД.

— Я могу только одно сказать: в семье не без урода, это позор ему и его семье, — так Игорь Шуневич прокомментировал этот инцидент.

В этой связи хотелось бы поинтересоваться у Шуневича: а не многовато ли уродов в семье? Взявшись восстанавливать имидж, который, по словам министра, им испортили журналисты, глава МВД и его подопечные так увлеклись, что не оставили нам и себе уже никаких шансов.

Когда «бившийся головой о сиденье» до сотрясения мозга политик Алесь Логвинец прямо спрашивает у ОМОНовца-лжесвидетеля «Вам не стыдно? Вы же позорите белорусскую милицию!», а тот, даже не отводя глаз, прямо отвечает «Нет, не стыдно. Ну а кто сейчас любит милицию?» — становится понятно, что надежды на выздоровление у «больного» нет.

Да, можно списывать все истории с брутальными задержаниями и выбиванием милиционерами признательных показаний на наветы «нячэсных» журналистов. В конце концов, как проверить, кто мочился на голову задержанному парню или угрожали ли ОМОНОвцы расстрелом? Вернее, кто это будет проверять и каких свидетелей опрашивать?

«Продолжили истязать: становились на наручники ногами и ерзали, чтобы они перерезали руки. Левую руку я еще чувствовал, а правая была уже опухшая и холодная, я ее совсем не чувствовал. Я попросил ослабить наручники, но меня продолжили бить по ногам в одно и тоже место, по телу, становились ногой на живот в районе мочевого пузыря». Это не рассказ о пытках в НКВД, это зарисовка с допроса минчанина Павла Кирлика в Московском РОВД.

Но на такие истории у министра МВД всегда будет один ответ — «против нас в СМИ ведется информационная война». А что делать, когда твои сотрудники сами оказываются на скамье подсудимых за пьяное ДТП с летальным исходом или в международных криминальных сводках? Конечно, в любой другой стране все руководство ведомства, включая самого министра, даже после одной такой истории подало бы в отставку. Увы, рассчитывать в Беларуси на подобный исход не приходится.

Но в любом случае, Шуневичу стоило бы задуматься. Потому, что если семья плодит такое количество «уродов», проблема не в случайном генетическом сбое, скорее всего, «что-то не так» в самих родителях.

Павел Дмитриев, «Салідарнасць»