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Шестилетняя модель из Бреста покорила Москву

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  • 28.04.2017, 16:46

Недавно в столице России прошла международная неделя моды Estet Fashion Week — 2017.

Совсем недавно один из крупнейших ювелирных домов России «Эстет» провел в Москве международную неделю моды Estet Fashion Week — 2017. Нашу страну представили дети-модели из Минска и Бреста с коллекцией Next day молодого белорусского дизайнера Марии Романович, пишет tut.by.

Публика была сражена, у юных белорусских представителей фэшн-индустрии наперебой брали интервью московские ТВ-каналы. Одной из ярких участниц недели стала 6-летняя брестчанка Варвара Корж.

Подготовка к показу шла несколько месяцев, — рассказывает мама Варвары Екатерина. — Занимались мы в брестском филиале модельной школы TI KIDS под руководством Ксении Циринович. Упор был на три дисциплины: дефиле, актерское мастерство и психология.

Чтобы попасть в Москву, девочка сначала прошла кастинг в родном Бресте. Затем начались тренировки в школе красоты. Репетиции длились по 4 часа несколько раз в неделю! Глядя на Варвару, живую, непоседливую девочку с заразительной улыбкой, трудно представить, как ей хватало терпения так долго работать над походкой.

Мне очень нравится наряжаться, — признается юная модель. — Конечно, иногда я устаю. Зато потом можно пройтись по подиуму и сфотографироваться!

Варя еще с младенчества любила камеру и не боялась ее, — поясняет мама. — Наша первая любительская фотосессия была в 11 месяцев. Варвара уже тогда при виде фотоаппарата начинала позировать.

Однако погружать дочь в модельный бизнес Екатерина Корж не планировала. Вот только случай все решил сам.

В 2014 году крестная Варвары предложила попробовать свои силы в кастинге для съемки каталожной одежды одной из швейных фирм Бреста. Мы пошли на кастинг скорее для развлечения, чем всерьез, — вспоминает мама Варвары. — Я не думала, что отдам Варю в модели. Но я увидела, насколько ей это понравилось, сколько эмоций вызвало, как она чувствует фотографа. Полгода спустя фотография Варвары украшала витрину магазина на главной пешеходной улице Бреста.

Варвара сама пожелала учиться в школе моделей. С тех пор у девочки в копилке уже немало достижений в этой сфере. В том числе и поездка на главный модный показ в Беларуси в составе ансамбля танца «Белая Русь» — Belarus Fashion Week. Да не просто участницей, а лицом коллекции весна-лето 2017 бренда Romanovich for your kids. Вместе с этой коллекцией Варя отправилась и в Россию на Estet Fashion Week — 2017.

С детьми в Москве работали профессионалы. Макияж делали ребята из студии «Мосфильм». Я свою дочку не сразу узнала, — с улыбкой делится впечатлениями Екатерина Корж. — На мой взгляд, наш показ был самым ярким с точки зрения постановки дефиле. Модели нашей школы красоты, а также наряды из коллекции Марии Романович имели большой успех. К Варе несколько раз подходили российские журналисты.

Для Варвары участие в крупнейшем международном модном мероприятии запомнилось не камерами и показами. На вопрос, что же ее больше всего впечатлило в Москве, девочка отвечает с детской непосредственностью:

Мне понравилось, как в метро на английском языке говорили: «Ло-мо-но-совский проспэкт», — с непередаваемым выражением декламирует Варя.

Кроме успехов в роли модели, девочка может похвастаться дипломами и медалями, которых у Варвары столько, что трещат дверцы шкафа.

Она имеет 2-й юношеский разряд по акробатике, — перечисляет Екатерина. — А еще она лауреат международных и республиканских фестивалей по хореографии и чемпионка Республики Беларусь по детскому фитнесу по версии Белорусской Федерации модельного фитнеса и культуризма.

Вместе с мамой Варя участвовала в проекте «Я могу». Семейный дуэт показал трогательный танец. Дойти удалось до полуфинала. Зрители отдали за них более 2,5 тысячи голосов.

Варвара начала танцевать с двух лет, — улыбается мама. — Дело в том, что я — хореограф. Приходилось брать дочь с собой на занятия. В 2 года 8 месяцев Варя впервые вышла на сцену.

Еще девочка является одной из ведущих передачи «Детское время» на канале «Беларусь-4». Вместе со старшими ребятами она с телеэкранов помогает укладывать малышей спать.

Я считаю, что таланты нужно развивать, а уже потом ребенок сам определится, что ему надо, — объясняет такую загруженность Екатерина. — Пытаюсь ей сразу показать всю соль профессий. Чтобы она видела не только глянец, а знала, каким трудом все достигается.

Несмотря ни на что, у девочки есть и свободное время. Больше всего она любит проводить его с друзьями. Порой смотрит мультики, читает сказки. А еще… просит у мамы скачать ей стихотворения из интернета.

Она сама учит стихи. Я знаю, что не учила с ней, допустим «У лукоморья дуб зеленый», а Варя его знает. Часто просит найти ей какой-то определенный стих или находит его сама. С уроками то же самое. Ее не нужно заставлять. Она очень целеустремленная для своего возраста.

«Звездной болезни» дочери Екатерина Корж не боится.

Я не думаю, что это ей грозит. По крайней мере, дома я ей объясняю, что нужно много трудиться и постоянно ставить новые цели. Есть мнение, что в школах красоты взращивают самовлюбленных детей. Но все зависит от преподавателя. Если он профессионал, самолюбования не будет. Наоборот, ребенок научится адекватно воспринимать себя и станет уверенным в себе. Ведь там с детьми работают психологи, мотивируют развиваться.

В этой семье словам предпочитают действия.

В скором будущем Варвару ждет еще один крупный проект. Но что это будет, пока секрет, — заинтриговала мама.


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