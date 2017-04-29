Задержанного за пьяную езду начальника Столинского РОВД оштрафуют и уволят 29.04.2017, 17:23

Фото: «Медиа-Полесье»

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко.

Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика, которого 23 апреля задержали за рулем пьяным, накажут штрафом и увольнением из органов. Об этом на прямой линии сказал заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, пишет tut.by.

— Кроме увольнения из органов, он понесет наказание согласно административному кодексу. С учетом его бывшей должности и всех обстоятельств в отношении него будет принято самое жесткое решение. Он будет наказан штрафом — его привлекут к ответственности по ст. 18.16 ч. 1 КоАП РБ. Не я принимаю решение — по этой статье может быть и до 100 базовых величин штрафа (2300 рублей), — отметил Николай Мельченко.

Напомним, Вячеслава Филипчика задержали в деревне Галево Пинского района сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. Подполковник милиции Филипчик на момент задержания находился в отпуске. Ехал он в гражданской одежде на машине жены. Сколько промилле показало освидетельствование, неизвестно. В 2015 году стал начальником Столинского райотдела милиции.

Справка

Ч. 1 ст. 18.16 КоАП: Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 б. в. с лишением права управления т/с сроком на 3 года.