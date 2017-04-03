Власти хотят подсматривать за белорусами за $100 миллионов 28 3.04.2017, 8:59

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Во столько обойдется новая государственная система видеонаблюдения.

Оператор республиканской системы мониторинга общественной безопасности, который аккумулирует видеопотоки камер наблюдения всех ведомств, будет либо государственной компанией, либо «надежным частником, готовый стать инвестором». Речь идет о сумме до 100 млн долларов, сообщил телеканал ОНТ.

По данным телевизионщиков, оператор с помощью видеоаналитики будет следить за всеми камерами видеонаблюдения вне зависимости от ведомственной принадлежности. «Если случится ЧП, то он не только его фиксирует, но и определяет кому передавать информацию. Например, ГУВД или ГАИ, лесникам или спасателям. По большому счету, это будет межведомственная оперативная дежурная часть. В итоге отпадет надобность в операторах, которые работают строго на свое министерство. Это та оптимизация, о которой говорил президент», - сказано в репортаже в программе «Контуры».

В начале недели вопросы создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности обсуждались на совещании у Лукашенко с участием руководителей МВД, КГБ, ОАЦ, госсекретаря Совета безопасности и начальника Службы безопасности президента. На мероприятии также присутствовали Виктор Лукашенко и министры связи и финансов.

Лукашенко согласился с тем, что такая система уместна. При этом он поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта. В первую очередь это вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки «железа» и заканчивая эксплуатацией, сказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

По его словам, существует ряд объектов, которые в обязательном порядке в связи с уже существующей нормативной базой должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. «В планах порядка двух-четырех тысяч объектов, которые в ближайшее время (думаю, в течение года, а может и двух) должны быть дооборудованы видеонаблюдением», — отметил Шуневич.