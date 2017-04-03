Три района Минщины полдня оставались без света 2 3.04.2017, 9:37

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635 населенных пунктов Вилейского, Молодечненского и Мядельского районов были обесточны 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сведения об отключении электричества появились в 15.15. Без электроэнергии остались более 17 тысяч жилых домов, почти 67 тысяч человек, 11 котельных и 5 водозаборов.

Причиной аварии стало повреждение секционного масляного выключателя на подстанции «Вилейка».

Чтобы вернуть электричество, были использованы 16 передвижных генераторов, в том числе 4 генератора МЧС. Восстановить подачу электроэнергии потребителям удалось только через семь часов — в 22.14.

Причина повреждения выключателя на подстанции устанавливается.