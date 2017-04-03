РИА Новости: Путин сообщил, что урегулировал с Лукашенко «спорные споры» 18 3.04.2017, 21:01

В Санкт-Петербурге продолжаются переговоры правителей России и Беларуси.

Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные споры в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем»,- сказал Путин по итогам переговоров с Лукашенко.

По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней.

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 году»,- сказал Путин.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.