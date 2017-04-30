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Как один бунтарь «поставил на уши» всех силовиков Оршанского района

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  • 30.04.2017, 10:50
  • 11,405
Фото: svaboda.org

Активист Виктор Бугаев считает, что жители Дубровно готовы выйти на улицу.

Активист подал заявку на проведение митинга в Дубровно 4 мая в 17.00.

«Следственный комитет в воскресенье – работает, милиция – работает, прокуратура – работает! И все для того, чтобы одного человека не допустить в Оршу на «Марш нетунеядцев»!», - пишет сайт (ucpb.org http://www.ucpb.org/multimedia/ucptv/ogp-tv-kak-odin-buntar-zastavil-vsekh-silovikov-rabotat-v-voskresene).

Виктор Бугаев из Дубровно Витебской области, известный борец с коррупцией, с вседозволенностью власти, выступил в роли народного лидера по борьбе с декретом №3 в своем регионе.

«Люди в Дубровно даже не мечтают о 5 миллионах зарплаты, они мечтают хотя бы о двух… Предприятия закрываются одно за другим. Никто не верит в 1000 рублей к концу года. За 23 года люди устали верить телевизору», - уверен активист.

Виктор заявил в Дубровно «Марш нетунеядцев» и, конечно, получил отказ. Власти страшно боятся протестов. Однако активист считает, что люди в Дубровно готовы выйти на улицу. Он подал новую заявку – на проведение митинга 4 мая в 17.00.


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