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Максим Винярский: 1 мая на Октябрьской площади в Минске скажем «Баста!»

  • 30.04.2017, 13:39
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Принимающий зло без сопротивления становится его пособником.

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский призвал соотечественников выйти 1 мая в 14.00 на октябрьскую площадь в Минске.

«Принимающий зло без сопротивления становится его пособником», - процитировал Максим Винярский знаменитую фразу Мартина Лютера Кинга.

«1-ого мая - 14:00 - город Минск - Октябрьская площадь. Баста! Вставай!», - написал активист.

Напомним, что завтра, 1 мая, в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется праздничная акция с требованием улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.

Власти испугались народного протеста: перед акцией был задержан и осужден на 5 суток ареста один из лидеров БНК Николай Статкевич.


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