БАТЭ возглавил таблицу чемпионата Беларуси 30.04.2017, 21:41

Борисовчане победили солигорский «Шахтер» и единолично возглавили турнирную таблицу.

29 и 30 апреля были сыграны матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Центральная игра прошла в Борисове в воскресенье. «Шахтер» в статусе лидера первенства приехал в гости к БАТЭ и проиграл с минимальным счетом - 0:1.

Таким образом, борисовчане возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси. На счету БАТЭ стало 11 очков. На второй строчке могилевский «Днепр» – 10.

Следующий матч чемпионата БАТЭ проведет в гостях у «Славии», который состоится 6 мая.