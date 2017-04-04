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При теракте в метро Петербурга пострадал гражданин Беларуси

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  • 4.04.2017, 7:58
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Фото: Ruposrtes/twitter.com

Белорусу сделана операция, родственники оповещены о случившемся.

В результате подрыва поезда в петербургском метрополитене травмы получил гражданин Беларуси. Он прооперирован, родственники оповещены. Об этом сообщается в «Твиттере» МИД Беларуси.

«Ему сделана операция, угрозы жизни нет. Состояние средней степени тяжести. Родственники гражданина Беларуси, пострадавшего в результате взрыва в метро, оповещены», – сообщил МИД.

Взрыв в метро Петербурга произошел около 14.40 третьего апреля в вагоне метро на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». По данным издания «Фонтанка», погибли 14 человек, еще 51 пострадали и находятся в стационарах города (по официальным данным погибло 11 человек).

Как стало известно «Фонтанке», в эпицентре взрыва в вагоне метро оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Помимо этого, у следствия есть основать полагать, что опознаны еще двое погибших – это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.


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