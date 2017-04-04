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460 лет назад родился Лев Сапега

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  • 4.04.2017, 8:26
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Выдающийся политический и военный деятель Великого княжества Литовского появился на свет 4 апреля 1557 года.

В разное время Лев Сапега занимал должности королевского секретаря, писца великого литовского, подканцлера, а потом и канцлера ВКЛ, виленского воеводы и великого гетмана литовского, пишет сайт jivebelarus.net.

Лев Сапега происходил из древнего православного белорусского рода, корни которого были на Смоленщине. Будущий великий канцлер нашего государства родился 4 апреля 1557 г. в деревне Островно (сейчас в Бешенковичском районе Витебской области). Шестилетнего мальчика родители отвезли в Несвиж, где его опекуном стал князь Николай Радзивилл Черный. В то время Несвиж был одним из культурных центров княжества. Высоким уровнем образования славилась открытая Радзивиллами школа. Именно тогда в местной типографии философ и просветитель Сымон Будный издал свои белорусские книги. Николай Радзивил Черный исповедывал кальвинизм, но при его дворе царила толерантность, что навсегда заложило в душу и разум Сапеги неприятие религиозного фанатизма.

Склонность к наукам, прекрасные способности и свободное владение несколькими языками способствовали тому, что князь Радзивилл отправил тринадцатилетнего Льва вместе со своими сыновьями учиться в Лейпцигский университет. Там Сапега изучал историю, философию и право. Из стен альма-матер он вышел хорошо и всесторонне подготовленным к политической деятельности. Образованностью и блестящим знанием латыни Лев Сапега поразил великого князя и короля Стефана Батория. По совету своих опекунов Радзивиллов молодой политик остался при дворе, чтобы защищать интересы Великого Княжества, которое после Люблинской унии 1569 г. вынуждена было пойти на сближение с Польшей.

Ружаны. Фамільная маёмасць князёў Сапегаў. Малюнак Напалеона Орды XIX ст.

В неполные двадцать три года он уже занимал должность секретаря Княжества. Преданный патриот, Сапега проводил успешную политику, направленную против стремления Короны к полной гегемонии над Великим Княжеством. Укреплению позиций Сапеги поспособствовал его участие в Ливонской войне. Сформировав за свой счет гусарский полк, он обратил на себя внимание успешными действиями в сражениях при Заволочье, Великих Луках и при осаде Пскова.

После войны Лев Сапега возглавил посольство в Москву и подписал мирный договор, согласно которому московский царь должен был вернуть Полоцкую землю и Инфлянты. Это была большая дипломатическая удача. На родине глава посольства был назначен подканцлером, а потом и канцлером - вторым лицом в государстве, который выполнял функции министра внутренних и иностранных дел. В 1600 году снова ездил с посольством в Москву, где с российским царем Борисом Годуновым было подписано очередное мирное соглашение на 20 лет.

Лев Сапега руководил подготовкой третьего Статута нашего государства. Принятие в 1588 г. это самого прогрессивного в то время в Европе сбора феодального права стало блестящей политической победой Сапеги. Статут никак не способствовал слиянию Великого Княжества с Короной, так имел статьи о самостоятельности Княжества в составе Речи Посполитой. Новый свод законов был издан под личным наблюдением Льва Сапеги, с его предисловиями и на его средства.

Канцлер, хотя и исповедовал католичество, был сторонником унии православной и католической церквей, которая, по его мнению, призвана была укрепить государство. В своих письмах к полоцкого униатскому архиепископу Иосафату Кунцевичу Сапега не раз предостерегал владыку от насильственных действий в отношении противников униатства.

Под конец жизни Лев Сапега несколько лет был великим гетманом. И здесь он показал себя не только талантливым военачальником, но и человеком, который интересы Отечества ставит выше, чем все другие. Когда на Княжество напали шведы, великий гетман и его сын Ян отдали на борьбу с врагом все свое богатство.

Значительные заслуги Сапега имеет и как меценат, помогавший художникам и писателям. Благодаря Сапеге были упорядочены и переписаны несколько сотен томов Литовской Метрики - архива государства, который стал бесценным историческим источником. Перед смертью, который пришла в 1633 году, наш замечательный соотечественник щедро одарил построенные родом Сапег храмы и был похоронен в одном из них - вильнюсском костеле Святого Михаила.

Канцлер Леў Сапега. Алейны партрэт XVII ст.

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