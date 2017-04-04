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США обвинили Асада в химической атаке в Сирии

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  • 4.04.2017, 21:43

Власти США обвинили режим сирийского диктатора в проведении газовой атаки в провинции Идлиб.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во вторник, 4 апреля, назвал действия Дамаска безнравственными, отметив, что они не могут быть проигнорированы мировой общественностью, передает «Немецкая волна».

При этом о возможном ответе США на эту атаку сказано не было, Спайсер отметил лишь, что президент Дональд Трамп обсуждал произошедшее в Идлибе со своими советниками по вопросам безопасности.

С резким осуждением химической атаки выступил и МИД Турции. Анкара выступила за проведение всестороннего международного расследования. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства содержится призыв ко всем сторонам, имеющим «влияние на сирийский режим, немедленно остановить эти варварские атаки, грубейшим образом нарушающие перемирие и направленные против мирных жителей».

В свою очередь глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев уверен, что никаких доказательств применения химоружия в Сирии режимом Асада предоставлено не было. По мнению российского сенатора, президенту Сирии просто невыгодно «подставляться» и применять запрещенные вооружения в невынужденной ситуации.

В результате воздушной атаки с применением отравляющего вещества в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 мирных жителей, среди них девять детей. По данным Сирийского наблюдательного совет по правам человека (SOHR), у пострадавших отмечались симптомы удушья, потеря сознания, тошнота, что является признаками газовой атаки. При этом остается неясным, какое именно ядовитое вещество было использовано при газовой атаке, также отсутствует информация о том, какие самолеты осуществили атаку - российских ВВС или правительственных войск Сирии.


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