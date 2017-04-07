Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма: есть пострадавшие 2 7.04.2017, 16:20

8,456

Фото: REUTERS/TT News Agency/Andreas Schyman

Нападение произошло на главной пешеходной улице города.

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. Как сообщает местная полиция, в результате погибли как минимум три человека, местные СМИ сообщают также о восьми пострадавших.

Как сообщает русская служба BBC, машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. По данным полиции, погибли два человека, число пострадавших пока не называется. Местное радио ранее сообщало о трех погибших.

По данным властей, подозреваемый в наезде на людей уже задержан. Его имя пока не называется. Шведские СМИ сообщают, что грузовик принадлежал одной из местных пивоварен и был угнан подозреваемым.

По данным шведской газеты Aftonbladet, из торгового центра выбегали сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией. По шведскому телевидению транслируются кадры, на которых видны накрытые тканью тела.

Как сообщает ria.ru со ссылкой на «Радио Швеция», грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Фото: AFP

Студентка Стокгольмского университета Алеся Рудник рассказала, что после происшествия началась паника.

"Резко все начали бежать в сторону заднего выхода из магазина, чтобы на другой улице оказаться. Все побежали, не зная, что произошло, думали сначала, что, может, кто-то подозрительный или устройство какое-то нашли. Пара людей были в панике, плакали, кричали, говорили, что тела лежат на улице. Сейчас советуют не пользоваться общественным транспортом, полиция говорит, что до десятка раненых, но я этого проверить никак не могу," - сказала она.

По данным агентства ТТ, полиция не исключает, что у случившегося может быть террористическая подоплека, однако рассматривает и другие варианты. Премьер-министр Швеции Стефан Левен также заявил, что все указывает на то, что случившееся было спланированным нападением. На всякий случай в городе полностью прекращена работа метро.