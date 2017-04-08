Очередное предприятие Могилевской области – банкрот 8.04.2017, 16:36

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Фото: Илья Дорофеев/panoramio

Суд открыл конкурсное производство в отношении ОАО «Кричевгрузавто».

В отношении обанкротившегося ОАО «Кричевгрузавто» 3 апреля открыто конкурсное производство, сообщает tut.by со ссылкой на областной Экономический суд. На заседании 13 июля решат, пойдет ли предприятие по пути санации или ликвидации.

Во время открытого судебного заседания суд установил, что кредиторская задолженность «Кричевгрузавто» составляет более 485 тыс. рублей. Списочная численность работников предприятия на сегодняшний день составляет 31 человек.

Решение о признании предприятия банкротом приняли акционеры в начале этого года с согласия облисполкома и подали заявление в суд. Производство по делу об экономической несостоятельности «Кричевгрузавто» открыли 26 января.

На заседании суда установили, что «Кричевгрузавто» неплатежеспособно, причем его неплатежеспособность возникла в 2012 году, а в 2013-м — приобрела устойчивый характер. У предприятия нет собственных оборотных средств. Чистый убыток за 2015 год составил 97 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2016 года — около 66 тыс. рублей.

По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляли 327 тыс. рублей, или 48% стоимости активов предприятия. В штате ОАО числились 35 работников.

Чуть ранее, в конце сентября 2016 года, поползли слухи о том, что из-за тяжелого экономического положения кричевская компания по грузоперевозкам перейдет на одночасовой рабочий день. Высказывались предположения об объединении «Кричевгрузавто» с кричевским филиалом «Автобусный парк № 3» ОАО «Могилевоблавтотранс». Тогда директор предприятия Владимир Ильенков сказал, что вся эта информация не соответствует действительности и порекомендовал «не делить шкуру неубитого медведя». На тот момент в «Кричевгрузавто» работал 51 человек.

ОАО «Кричевгрузавто» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 20 июня 1994 года. Органом, осуществляющим владельческий надзор, является Могилевский областной исполнительный комитет, которому принадлежит 37,3% акций предприятия. Акционерами общества также являются совместное общество с ограниченной ответственностью «Брествнештранс» — 41,2% акций и физические лица — 21,5% акций. Основной вид деятельности общества — перевозка грузов.