Михаил Карнаухов: Ребята забрали эту шайбу мне на память 9.04.2017, 9:09

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Михаил Карнаухов

Фото: belarushockey.com

Белорусский голкипер прокомментировал матч против сборной Латвии по хоккею.

Вратарь сборной Беларуси и молодечненского "Динамо" Михаил Карнаухов, отметившийся во втором матче против сборной Латвии (3:0) не только "сухарем", но и заброшенной шайбой, прокoмментировал поединок для pressball.by.

- Наряду с "хет-триком Хоу" можно учреждать вратарский "дубль Карнаухова" — "сухарь" плюс гол?

- Ха, можно было и хет-трик сообразить — подраться. Жаль, в воротах соперника не было Масальскиса. На самом деле к шайбе отнесся спокойно. Не видел, сколько осталось времени. И даже не сразу понял, что гол записали на меня. Шайба просто коснулась черенка моей клюшки, улетела в борт, поменяла направление, потом рикошет... В общем, счастливое стечение обстоятельств.

- И все равно не у каждого вратаря в активе есть заброшенная шайба.

- У меня теперь будет. Причем буквально: ребята постарались и забрали сувенир на память.

- Но "сухарь"-то вполне трудовой. Когда понял, что можно в него вцепиться.

- Никогда. И никогда об этом не думаю. Вообще считаю словосочетание "вратарский сухарь" не вполне корректное. "На ноль" играет не голкипер, а его команда.

- Судя по всему, довольно длительный простой без практики на тебя не отразился?

- И не мог, потому что это был довольно длительный период интенсивных тренировок. Дальше все просто: нужно делать на льду то, чего от тебя требуют и ждут тренеры. И всегда быть готовым воспользоваться шансом, когда он представится.