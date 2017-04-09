Гандболисты БГК выиграли бронзу SEHA-лиги 1 9.04.2017, 22:44

Фото с сайта handballargentina.org

В поединке за 3-е место брестчане уверенно одолели хорватский «Загреб».

Гандболисты БГК имени Мешкова завоевали бронзу в пятом розыгрыше SEHA-лиги. «Финал четырех» турнира 7−9 апреля принимал Брест, медальные поединки прошли в год 15-летия Брестского гандбольного клуба.

Брестчане, в пятницу уступившие путевку в финал лишь в серии пенальти второму клубу Европы прошлого сезона венгерскому «Веспрему», сумели собраться на поединок за 3-е место и уверенно одолели хорватский «Загреб».

БГК им. Мешкова — «Загреб» — 23:19 (14:10)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Ященко (н.в.), Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (3), Юринок, Стойкович (4/2), Шумак (1), Вукич (3), Проданович (2), Разгор (1), Остроушко (2), Джамали (3), Шилович

«Загреб»: Стеванович, Скок; Мраковчич, Контрец, Шебетич, Маркович (5/1), Хорват (5/2), Шушня (1), Й. Валчич (3), Йотич (1), Т. Валчич, Мандалинич (3), Миклавчич (1), В. Маркоски, Павлович.

Таким образом, брестчане взяли реванш у «Загреба» за прошлогоднее поражение в матче за бронзу SEHA-лиги.