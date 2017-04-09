закрыть
10 апреля 2017, понедельник, 2:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гандболисты БГК выиграли бронзу SEHA-лиги

1
  • 9.04.2017, 22:44
Фото с сайта handballargentina.org

В поединке за 3-е место брестчане уверенно одолели хорватский «Загреб».

Гандболисты БГК имени Мешкова завоевали бронзу в пятом розыгрыше SEHA-лиги. «Финал четырех» турнира 7−9 апреля принимал Брест, медальные поединки прошли в год 15-летия Брестского гандбольного клуба.

Брестчане, в пятницу уступившие путевку в финал лишь в серии пенальти второму клубу Европы прошлого сезона венгерскому «Веспрему», сумели собраться на поединок за 3-е место и уверенно одолели хорватский «Загреб».

БГК им. Мешкова — «Загреб» — 23:19 (14:10)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко (2), Ященко (н.в.), Бабичев (1), Кулак (1), Криштопанс (3), Юринок, Стойкович (4/2), Шумак (1), Вукич (3), Проданович (2), Разгор (1), Остроушко (2), Джамали (3), Шилович

«Загреб»: Стеванович, Скок; Мраковчич, Контрец, Шебетич, Маркович (5/1), Хорват (5/2), Шушня (1), Й. Валчич (3), Йотич (1), Т. Валчич, Мандалинич (3), Миклавчич (1), В. Маркоски, Павлович.

Таким образом, брестчане взяли реванш у «Загреба» за прошлогоднее поражение в матче за бронзу SEHA-лиги.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата