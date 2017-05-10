Россельхознадзор облил зеленкой две тонны белорусской говядины 34 10.05.2017, 11:23

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Ведомство забраковало очередную партию мяса из Беларуси.

В Смоленской области Россельхознадзор облил зеленкой и отправили обратно в Беларусь 1,8 тонны охлажденной говядины.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, мясо ввозилось в Россию без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а транспортировка продукции осуществлялась в неприспособленном автомобиле навалом, в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

При этом к контролю российским инспекторам было предоставлено ветеринарное свидетельство, выданное государственной ветеринарной службой Республики Беларусь на сырье, отгруженное из Горецкого райпо Могилевской области и предназначавшееся для нужд витебского ООО «Кирия.

В отношении владельца груза, гражданина Беларуси, возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку ветеринарных документов на ввоз мяса в Российскую Федерацию у него не было.

«Мясо говядины денатурировано путем обливания бриллиантовым зеленым в автомашине владельца и под контролем официальных представителей Республики Беларусь возвращено на сопредельную территорию», — сообщили в Россельхознадзоре.