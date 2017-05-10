Гомельские активисты оспаривают превентивные «посадки» в прокуратуре 1 10.05.2017, 17:33

Если прокурор откажется принять решение в соответствии с законом, активисты обратятся в суд.

Гомельские общественные активисты Алла Романчик и Виктор Козлов, а также журналист-фрилансер Евгений Меркис, обратились к прокурору Гомеля с просьбой признать их превентивные аресты в день массовых акций «нетунеядцев» незаконными и вынести за это милиционерам официальные предупреждения, передает «Свабода».

Виктора Козлова омоновцы задержали в День Воли 25 марта в деревне Терешковичи, когда он направлялся в Гомель на «Марш нетунеядцев-2». И хотя после онкологической операции 67-летний активист независимого профсоюза РЭП разговаривает почти шепотом, тем не менее его обвинили в нецензурной брани и до суда направили на двое суток в изолятор.

«Получилось, что субботу и воскресенье я провел за решеткой, - говорит Виктор Козлов. - Это выглядело как издевательство, так как никаких процессуальных действий в выходные дни милиция не проводила. Выяснять мою личность не надо было - документы были при мне. Даже если бы я и впрямь ругался, то противоправная деятельность была прекращена. В понедельник меня из суда отпустили, отложив рассмотрение милицейского административного протокола на неделю позже. Наконец из-за лжесвидетельства омоновцев меня оштрафовали на 3 базовые величины, а проведенные двое суток в изоляторе как бы повисли в воздухе».

Активистку Объединенной гражданской партии Аллу Романчик милиционеры задержали и превентивно отправили в изолятор 25 марта, после митинга. Она провела за решеткой почти двое суток, а потом была оштрафована на крупную сумму за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Проведенные в изоляторе 44 часа судом также не были учтены никоим образом.

Помимо обращения в прокуратуру, сегодня Аллу Романчик вследствие превентивного ареста и крупных штрафов за участие в акциях «нетунеядцев» в Гомеле и Рогачеве направила индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она заявила о нарушении белорусскими властями ее прав на свободу и личную неприкосновенность, на выражение своего взгляда во время мирных акций протеста.

Журналиста-фрилансера Евгения Меркиса омоновцы задержали во дворе неподалеку от дома накануне 1 мая, обвинив в нецензурной брани. До суда он почти двое суток провел за решеткой.

«Я должен был вести онлайн-трансляцию с официально разрешенного первомайского митинга, однако мои планы не совпали с планами властей. Меня обвинили в нецензурной брани, до суда я 46 часов провел под стражей. Это было ничем не оправданное превентивное задержание. Ведь если у человека есть постоянное место жительства, то зачем его держать взаперти? Очевидно, демонстрировали силу и вседозволенность, иначе это и не назовешь», - считает журналист-фрилансер.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает осужденным активистам обжаловать вынесенные властями штрафы и аресты, объясняет, что закон допускает административное задержание ради конкретных целей:

«Это может быть прекращение противоправной деятельности, выяснение личности, обеспечение участия в рассмотрении дела, сдерживание сокрытия или уничтожения доказательств, или обеспечение исполнения административного взыскания в виде ареста. Любое другое задержание, не подходящее этим целям, является незаконным». ( нужно не соответствующее).

Активисты заявляют, что, если прокурор откажется принять решение в соответствии с законом, они воспользуются правом поставить этот вопрос в судебном порядке.

В ближайшее время действия милиции по поводу превентивных «посадок» хотят обжаловать прокурору Наталья Щукина, Александр Процко, а также Василий Поляков, который сейчас отбывает 15-суточный арест.

Еще девять осужденных активистов за участие в «маршах нетунеядцев» оспорили штрафы и аресты в Комитете ООН по правам человека, поскольку не имели судебной защиты в белорусских судах.