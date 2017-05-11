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Совет ЕС окончательно утвердил безвиз для Украины

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  • 11.05.2017, 11:35

После вступления документа в силу украинцы смогут ездить в Европу только с паспортом.

Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима.

Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня.

В нем говорится об «освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Совет ЕС анонсировал введение безвиза для Украины, опубликовав объяснительное видео.

Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ожидает вступления в силу безвизового режима с ЕС для украинцев 11 июня.

Напомним, что 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Днем ранее состоялось обсуждение вопроса безвиза, в ходе которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Евросоюзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ.

26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (COREPER) также поддержал это решение. 28 февраля завершились межинституциональные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией относительно принятия решения по визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено COREPER и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.


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