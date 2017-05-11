Фотофакт: Май в Беларуси превратился в «маябрь» 3 11.05.2017, 15:55

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Снег в мае стал настоящим сюрпризом для белорусов.

11 мая снег выпал буквально по всей стране. Интернет-пользователи сразу же переименовали май в маябрь, а одним из самых популярных хэштегов в соцсетях стал #cнег.

Сайт Сharter97.org cделал подборку из фотографий белорусов в Instagram:

Май, ты же не зима! #снег #снегвмае #минск #снегвминске Публикация от Ольга Малейкович (@devil_olya) Май 11 2017 в 3:38 PDT

#груша#цветение#май#снег# Публикация от 🌹Viktoria❤️ (@viktoria.vip15) Май 11 2017 в 3:19 PDT

БелТА cделало фоторепортаж с заснеженных улиц Минска:

Белорусы с иронией подошли к погодным сюрпризам, которые стали поводом для фотожаб:

А вот так интернет-пользователи предлагают «изгонять зиму»:

Впрочем, cиноптики обещают к концу недели улучшение погодных условий, температура повысится до 15 градусов и осадков не предвидится.