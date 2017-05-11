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Фотофакт: Май в Беларуси превратился в «маябрь»

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  • 11.05.2017, 15:55
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Снег в мае стал настоящим сюрпризом для белорусов.

11 мая снег выпал буквально по всей стране. Интернет-пользователи сразу же переименовали май в маябрь, а одним из самых популярных хэштегов в соцсетях стал #cнег.

Сайт Сharter97.org cделал подборку из фотографий белорусов в Instagram:

Май, ты же не зима! #снег #снегвмае #минск #снегвминске

Публикация от Ольга Малейкович (@devil_olya)

#груша#цветение#май#снег#

Публикация от 🌹Viktoria❤️ (@viktoria.vip15)

БелТА cделало фоторепортаж с заснеженных улиц Минска:

Белорусы с иронией подошли к погодным сюрпризам, которые стали поводом для фотожаб:

А вот так интернет-пользователи предлагают «изгонять зиму»:

Впрочем, cиноптики обещают к концу недели улучшение погодных условий, температура повысится до 15 градусов и осадков не предвидится.


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