Фотофакт: Май в Беларуси превратился в «маябрь»3
- 11.05.2017, 15:55
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Снег в мае стал настоящим сюрпризом для белорусов.
11 мая снег выпал буквально по всей стране. Интернет-пользователи сразу же переименовали май в маябрь, а одним из самых популярных хэштегов в соцсетях стал #cнег.
Сайт Сharter97.org cделал подборку из фотографий белорусов в Instagram:
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БелТА cделало фоторепортаж с заснеженных улиц Минска:
Белорусы с иронией подошли к погодным сюрпризам, которые стали поводом для фотожаб:
А вот так интернет-пользователи предлагают «изгонять зиму»:
Впрочем, cиноптики обещают к концу недели улучшение погодных условий, температура повысится до 15 градусов и осадков не предвидится.