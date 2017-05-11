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В Гомеле открыли музей пионерского движения

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  • 11.05.2017, 20:23
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В 21 веке в Гомеле создали музей для «укрепления пионерских ценностей».

Историческая экспозиция, посвященная 95-летию пионерского движения «Пионерия: вчера, сегодня, завтра», открылась в Гомельской центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, передает БелТА.

На выставке представлены экспонаты и атрибутика, связанные с пионерским движением: галстуки, значки, школьная форма, грамоты, дипломы, дневники вожатых, а также документальные и фото- материалы, рассказывающие о становлении и развитии пионерского движения, сверстниках времен советской эпохи и современных продолжателях традиции. Отдельный стенд посвящен деятельности пионеров во время Великой Отечественной войны. Особенностью данного проекта является его народный характер. Многие экспонаты были переданы в фонд экспозиции жителями Гомельской области из личных предметов, хранящихся дома.

Как отметил председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Артем Карпенко, музей создан с целью укрепления пионерских ценностей и привлечения внимания общественности к проблеме сохранения исторической памяти пионерского движения.

Планируется, что экспозиция станет передвижной и после демонстрации в Гомеле будет презентована во всех районах Гомельской области.


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