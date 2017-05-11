Милиционер, избивший девятилетнего мальчика, требует восстановления на службе 11 11.05.2017, 21:09

Бывший инспектор Столинского РОВД Вадим Полховский, уволенный из органов, судится с Брестским УВД.

12 мая суд Столинского района начнет рассмотрение иска бывшего инспектора к УВД Брестского облисполкома. Вадим Прилуцкий требует от УВД восстановления на службе и выплаты денежного довольствия за прогулы в связи с увольнением по дискредитирующим основаниям, пишет belprauda.org.

12 июля 2016 года 9-летнего Влада Полховского в рабочем поселке Речица избил старший инспектор охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, после чего мальчишка почти месяц пробыл в лечебном стационаре. Однако после обращения родителей потерпевшего в РОВД милиционер обвинил мальчика в избиении своего сына.

Инспекция по делам несовершеннолетних Столинского РОВД усмотрела в действиях Влада Полховского признаки состава преступления ст. 153 УК РБ – поставила на профилактический учет в РОВД как правонарушителя.

Ирина Прилуцкая подала исковое заявление к Светлане Полховской о компенсации морального ущерба в тысячу деноминированных рублей.

21 февраля 2017 года председатель Столинского суда отказал истице в удовлетворении исковых требований. В соответствии с Гражданском кодексом РБ погашение судебных издержек возложено на проигравшую сторону – то есть жена милиционера Ирина Прилуцкая обязана возместить Светлане Полховской более 2000 деноминированных беларуских рублей плюс моральный вред.

27 февраля ИДН Столинского РОВД принял решение об отсутствии состава преступления в действиях Влада Полховского.

А старший инспектор охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, занимавшийся рукоприкладством, уволен по статье.

После этой истории Столинский РОВД засветился еще дважды. В конце апреля начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика задержали в деревне Галево Пинского района в нетрезвом состоянии за рулем. Заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко обещал оштрафовать и уволить Филипчика. А 6 мая в Столинском районе задержали милиционера, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.