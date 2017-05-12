закрыть
12 мая 2017, пятница, 10:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

NaviBand: Мы смогли доказать, что в белорусском языке есть сила

4
  • 12.05.2017, 7:59
  • 8,060
Фото: eurovision.tv

Музыканты довольны тем, что смогли «сделать столько людей счастливыми».

Репортаж с победной пресс-конференции Naviband проводило «Еврорадио».

«Даже не дали поволноваться», — смеются счастливые Naviband, комментируя свой «быстрый» выход в финал «Евровидения-2017». Но, говорит Артём, если подумать, что завтрашний и послезавтрашний дни для них будут такими же, как последние десять, то становится не очень радостно.

Естественно, Naviband устали. Но оптимизма не теряют:

«Мы смогли доказать многим, что в белорусском языке есть сила. Кто бы что ни говорил, мы идём своим путём, верим в него, и у нас получается. Мы ни на что не рассчитываем в финале. Но так же выйдем и будем получать удовольствие».

Родители Ксюши и Артёма

Во время пресс-конференции Ксюша и Артём благодарят своих родителей, а также поклонников, которые в течение «Евровидения их горячо поддерживают.

«Мы рады, что сделали столько людей счастливыми», — резюмируют Naviband и говорят, что пока они «прошли всего сто метров, и впереди еще пятьдесят».

Финал «Евровидения-2017» пройдет в субботу 13 мая. Белорусы выступят под третьим номером.


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!