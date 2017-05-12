NaviBand: Мы смогли доказать, что в белорусском языке есть сила 4 12.05.2017, 7:59

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Фото: eurovision.tv

Музыканты довольны тем, что смогли «сделать столько людей счастливыми».

Репортаж с победной пресс-конференции Naviband проводило «Еврорадио».

«Даже не дали поволноваться», — смеются счастливые Naviband, комментируя свой «быстрый» выход в финал «Евровидения-2017». Но, говорит Артём, если подумать, что завтрашний и послезавтрашний дни для них будут такими же, как последние десять, то становится не очень радостно.

Естественно, Naviband устали. Но оптимизма не теряют:

«Мы смогли доказать многим, что в белорусском языке есть сила. Кто бы что ни говорил, мы идём своим путём, верим в него, и у нас получается. Мы ни на что не рассчитываем в финале. Но так же выйдем и будем получать удовольствие».

Родители Ксюши и Артёма

Во время пресс-конференции Ксюша и Артём благодарят своих родителей, а также поклонников, которые в течение «Евровидения их горячо поддерживают.

«Мы рады, что сделали столько людей счастливыми», — резюмируют Naviband и говорят, что пока они «прошли всего сто метров, и впереди еще пятьдесят».

Финал «Евровидения-2017» пройдет в субботу 13 мая. Белорусы выступят под третьим номером.