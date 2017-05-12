В Тюменской области ушел под воду аэропорт вместе с самолетами 1 12.05.2017, 19:45

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Фото: kp.ru

Технику хотели спасать, но не успели.

В Ишиме из-за сильнейшего за 60 с лишним лет паводка затопило местный аэродром ДОСААФ, пишет kp.ru.

Случилось это еще в ночь на 6 мая, когда река Ишим начала аномально прибывать. Напомним, что 5 мая в городе был введен режим ЧС, когда за сутки с 4 мая уровень воды в реке увеличился на 88 см, а потом еще несколько дней река прибавляла по 50–60 см.

Перрон с самолетами, взлетно-посадочные полосы, строения аэродрома – всё оказалось в воде. Теперь на аэродроме не летная погода, а скорее плавательная. Добраться до него можно только на лодке.

– Все случилось внезапно рано утром 6 мая. К 9 часам утра вода поднялась уже на полметра. Удалось взлететь только самолету-амфибии. Теперь ждем, когда вода спадет, но нас уже предупредили, что 13 мая ожидается новый подъем, – цитирует РИА «Новости» инструктора-парашютиста организации Юрия Богданова.

По некоторым данным, затопленными оказались девять самолетов, в том числе пять бортов Ан-2, Як-55, Л-29 и другие. Многие из них были неисправны и подлежали списанию. Стоит отметить, что самолеты планировали спасать, перегнав их на соседний аэропорт, но вода прибыла слишком стремительно. Попросту не успели… Ремонт самолетов и инфраструктуры аэродрома обойдется теперь, вероятно, в десятки миллионов рублей.

Любопытно, что один из ушедших под воду Ан-2, по сообщениям местных СМИ, собирались использовать для борьбы с половодьем. Но тоже не успели.