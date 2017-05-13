Отличившийся в Куропатах полковник теперь руководит всей витебской милицией 8 13.05.2017, 14:14

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Иван Кубраков (в центре) грубо задерживает защитников Куропат

Фото: svaboda.org

Иван Кубраков указом Лукашенко от 12 мая назначен начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Иван Кубраков ранее занимал пост начальника минской милиции общественной безопасности. Он хорошо знаком участникам общественных и политических акций, так как лично контролировал действия своих подчиненных, пишет «Радыё Свабода».

24 февраля 2017 года во время акции протеста защитников Куропат Иван Кубраков лично участвовал в задержании.

Позже Кубраков выступил по телевидению, объясняя действия сотрудников в штатском, которые штурмовали минский троллейбус после санкционированного властями «Марша нетунеядцев» 15 марта. Тогда были насильственно задержаны несколько десятков человек. Иван Кубраков заявил, что у задержанных в минском троллейбусе были ножи и кастеты.

Журналисты, освещавшие судебные процессы, обращали внимание, что подобные предметы не фигурировали в протоколах осужденных. Также Генеральная прокуратура заявила, таких данных у них нет.