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Начинается продажа билетов на первый за 9 лет концерт «Крамбамбули» в Минске

  • 15.05.2017, 11:33

Концерт состоится 31 мая в столичном клубе «Друзья».

Сегодня в 12.00 начинается продажа билетов на концерт группы «Крамбамбуля», пишет nn.by.

Концерт 31 мая в клубе «Друзья» станет первым сольным концертом группы в Минске за последние девять лет. В программу «Пираты Комсомольского озера» войдут хиты группы из всех альбомов.

Билеты на сайтах и в кассах операторов Kvitki.by, Bezkassira.by, Smsbilet.by.

Дополнительная информация: +375 33 661-14-32.


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