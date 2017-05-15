Начинается продажа билетов на первый за 9 лет концерт «Крамбамбули» в Минске 15.05.2017, 11:33

Концерт состоится 31 мая в столичном клубе «Друзья».

Сегодня в 12.00 начинается продажа билетов на концерт группы «Крамбамбуля», пишет nn.by.

Концерт 31 мая в клубе «Друзья» станет первым сольным концертом группы в Минске за последние девять лет. В программу «Пираты Комсомольского озера» войдут хиты группы из всех альбомов.

Билеты на сайтах и в кассах операторов Kvitki.by, Bezkassira.by, Smsbilet.by.

Дополнительная информация: +375 33 661-14-32.