За час продано 500 билетов на концерт «Крамбамбули» в Минске
- 15.05.2017, 15:23
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31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится первый с 2008 года сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске.
За первый час после старта продано 500 из 800 билетов на концерт, пишет tut.by.
«Крамбамбуля» выступит с программой «Піраты Камсамольскага возера», в которой прозвучат лучшие песни из всех альбомов коллектива. Предыдущий сольный концерт группы в Минске состоялся 14 февраля 2008 года в уже несуществующем Westworld Club.
Состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Андрей Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).
Стоимость билетов от 22 до 38 рублей.
Билеты на сайтах и в кассах операторов Kvitki.by, Bezkassira.by, Smsbilet.by.
Дополнительная информация: +375 33 661-14-32.