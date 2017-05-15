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За час продано 500 билетов на концерт «Крамбамбули» в Минске

  • 15.05.2017, 15:23
  • 6,693
Фото: charter97.org/Иван Межуй

31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится первый с 2008 года сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске.

За первый час после старта продано 500 из 800 билетов на концерт, пишет tut.by.

«Крамбамбуля» выступит с программой «Піраты Камсамольскага возера», в которой прозвучат лучшие песни из всех альбомов коллектива. Предыдущий сольный концерт группы в Минске состоялся 14 февраля 2008 года в уже несуществующем Westworld Club.

Состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Андрей Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).

Стоимость билетов от 22 до 38 рублей.

Билеты на сайтах и в кассах операторов Kvitki.by, Bezkassira.by, Smsbilet.by.

Дополнительная информация: +375 33 661-14-32.


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