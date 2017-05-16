Артемий Троицкий: Лукашенко лишился социальной поддержки в Беларуси 6 16.05.2017, 10:31

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Артемий Троицкий

Негласный контракт по названием «шкварка и чарка» перестал действовать.

Конктракт между белорусским режимом и белорусским обществом под названием «чарка и шкварка» больше не работает, утверждает в своем комментарии ARU TV музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий, пишет Delfi.lt.

По его словам, основанным на личных ощущениях, отношение белорусов к Лукашенко сильно изменилось. Комментируя ситуацию, связанную с задержанием членов «Белого легиона» он утверждал, что все это шито белыми нитками.

«Дело «Белого легиона» в Беларуси настолько шито белыми нитками и настолько абсурдно, что вполне может соперничать с российскими случаями, таким как ловля покемонов в храме», - полагает российский музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий.

Напомним, что «Белый легион» - организация военно-патриотического направления, которое проводило тренировки и военно-спортивные игры. В отношении этой уже несуществующей организации (организация прекратила свое существование в 2000 году) в Беларуси было возбуждено уголовное дело. Эксперты утверждают, что это было сделано, возможно, для того, чтобы создать базу для торга политзаключенными со стороны белорусских властей.

Провластная газета «СБ.Беларусь сегодня» сообщила о возбуждении дела. Орган лукашенковской администрации также сообщил, что через «Белый легион» прошли три-четыре сотни человек.

«Боевой батальон! Физически крепкие люди, часть из них – бывшие и действующие сотрудники силовых структур, военнослужащие, профессионалы», – писала в начале апреля «СБ.Беларусь сегодня». «Дело Белого легиона» появилось в канун массовых протестов белорусов весной этого года. Неназванная правоохранительными органами женщина сообщила в КГБ Беларуси сообщила о готовящихся массовых беспорядках, на что, как отмечают «Белорусские новости», КГБ не отреагировать не мог. 21 марта А.Лукашенко на могилевском предприятии «Кроноспан ОСБ» заявил, что правоохранители задержали боевиков с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. Как оказалось, «лагеря боевиков», о которых рассказывал А.Лукашенко, являются официально зарегистрированным военно-патриотическим лагерем под местечком Осиповичи.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты, в том числе членов военно-патриотического клуба "Патриот", оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившего 17 лет назад существование «Белого легиона». КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, что наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

«Эта организация закрылась в 2000 году, в 2000 году, то есть, можно сказать, 17 лет тому назад», - недоумевал А.Троицкий в комментарии на ARU TV. «Потом Лукашенко понадобились новые жертвы, новые меры, кампании», - добавил он и рассказала, что в ходе своего последнего визита в Беларуси он наблюдал «серьезные сдвиги» среди населения.

«В общем можно сказать, что Лукашенко действительно до какого-то времени имел в Беларуси поддержку среди так называемого «простого народа». Диссиденты, оппозиция, естественно, существовали. Интеллигенция тоже существовала и была не в восторге от Лукашенко. Тем не менее, большинство белорусов относитьи с «батьке» по-доброму, поскольку существовал негласный контракт по названием «шкварка и чарка». Сейчас этот контракт завершился, экономическая ситуация довольно тяжелая, цены выросли. И отсношение к Лукашенко сейчас сильно изменилось. Этот конктракт явно больше не действует», - говорил А.Троицкий. «Те же самые люди, которые 3-5 лет назад мне говорили, что Лукашенко - это очень даже подходящий вариант, сейчас хаяли Лукашенко как могли. То есть социальной поддержки Лукашенко в Беларуси лишился. Главная его поддержка теперь, как в типичных диктытурах, это силовики. И поскольку ситуация изменилась Лукашенко понадобились новые..