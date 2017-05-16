На Дмитрия Полиенко в колонии нацепили «желтую бирку экстремиста» 6 16.05.2017, 12:39

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Политзаключенный рассказал в письме о своем быте в бобруйской колонии.

Активист Дмитрий Полиенко, который отбывает наказание в бобруйской исправительной колонии №2 прислал письмо одному из своих друзей, в котором рассказал, что на него нацепили желтую «бирку экстремиста», передает «Белсат».

Друг, который получил письмо пожелал не называть своего имени.

«Условия здесь нормальные. Как говорят: жить можно. Надеюсь, больше никуда переводить не будут. У меня все хорошо. Уже работаю. Производим рабочие перчатки. Недавно поставили на учет как «экстремиста». Сейчас хожу с желтой биркой», — пишет Дмитрий.

Означает ли такая бирка особое отношение со стороны администрации к политзаключенному?

«Мы много с кем переписываемся, и к нам лично ничего не доходит. И мы сделали выводы, что, наверное, какая-то корреспонденция, в том числе от нас, не доходит. Это может говорить о каком-то особом отношении к человеку, если есть такая практика использования бирок», — считает активист Вячеслав Косинеров, который пока не дождался писем от Дмитрия Полиенко, несмотря на то, что сам ему писал.

Вячеслав Косинеров называет такой случай использования бирок «диким»:

«Это что-то вроде концлагеря Освенцим, когда евреям вешали ярлыки на одежду. А тут человек, сидящий за свои взгляды, не связанный ни с какими настоящими преступлениями, на него навесили ярлык».

По мнению Косинерова, лишение заключенного корреспонденции можно оценивать как давление:

«Возможно, это первое из таких давлений. Хотелось бы верить, что большего они себе не позволяют».

Теперь соратники Дмитрия Полиенко прилагают усилия, чтобы к нему попал адвокат и получил там на месте информацию. Друзья кладут на счет Дмитрию деньги и высылают посылки, но не знают, доходят ли они до адресата.