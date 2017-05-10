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Активисты призвали к солидарности с Дмитрием Полиенко

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  • 10.05.2017, 12:27
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Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Сейчас надо бороться за освобождение всех политзаключенных в Беларуси.

Молодежная активистка Марина Носенко сфотографировалась на фоне тюрьмы на улице Володарского в Минске с плакатом «Сегодня сажают моих друзей – завтра посадят ваших». О значении акции солидарности с политзаключенными она написала в «Фейсбуке».

«А сегодня за решеткой находится мой друг, политзаключенный, Дмитрий Полиенко.

Кроме него, еще много кто страдает за свои принципы и взгляды в застенках. Пока они там - мы все заложники режима.

Что мы можем сделать? Самое простое – выразить их письмами со словами поддержки.

Полиенко Дмитрий Александрович (по делу «критической массы», 1.5 года лишения свободы), ул. Сикорского 1, ИК-2, г.Бобруйск 213800».

Напомним, что 7 апреля участника акции велосипедистов «Критическая масса» Дмитрия Полиенко осудили на два года тюрьмы.

Марина Носенко

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